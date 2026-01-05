recherche
"L'amour à plusieurs" un document de Maïa Mazaurette sur TMC mercredi 7 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 5 janvier 2026
Mercredi 7 janvier 2026 à 21:25 sur TMC, "Les Docs de Maïa Mazaurette" présente un numéro explosif sur nos nouvelles façons d'aimer et de vivre notre sexualité à plusieurs.

Usure, adultère, besoin de renouveau... Le couple traditionnel vacille. Et un chiffre qui dit tout : 40 % des Français fantasment sur le trio. Dans une société où les rapports au genre et à la sexualité sont en pleine mutation, la monogamie traditionnelle n'est plus l'unique modèle.

Et si l'amour ne se trouvait pas dans les bras d'une personne, mais de plusieurs ? Quels équilibres affectifs et sexuels inventer quand on n'est plus que deux sous nos draps ou sous nos toits ?

Pour mesurer ce bouleversement, Maïa Mazaurette, la sexperte de Quotidien, et ses équipes ont suivi celles et ceux qui se lancent dans l'amour à plusieurs.

Eve explore la sexualité multiple pour relancer sa libido.

Diana et Hugo expérimentent d'abord leur premier trio et bien plus en chemin.

Mike, Yannick et Raphaël inventent une relation à trois depuis 14 ans.

Pour Mïa, le sexe à plusieurs est un chemin de réparation : après une série de violences sexuelles, elle raconte comment le sexe de groupe lui offre un espace pour reprendre le pouvoir sur son corps.

Chacune de leur histoire raconte de nouvelles façons de désirer, d'aimer et de fantasmer.

À travers des témoignages forts, des archives ludiques et des séquences étonnantes, L'Amour à plusieurs offre une réflexion inédite de notre rapport contemporain au couple, au désir et au sexe.

Suivez nous...