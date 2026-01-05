"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 7 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, TMC diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitan" : « Pluie de paillettes pour fêtes grandioses ».

Du strass, des paillettes, de la démesure et toujours une bonne dose d'imprévus : bienvenue dans les incroyables "Mariages Gitans".

Dans cet épisode inédit, découvrez deux cérémonies hautes en couleurs, mais aussi une fête qui va dépoussiérer les traditions.

À Carcassonne, Tisley (16 ans) et Thierry (18 ans), veulent marquer les esprits pour leur mariage. Les amoureux attendent près de 400 invités. Mais, la météo pourrait bien gâcher la fête…

À Toulouse, Dolcé et Juan, eux aussi, veulent en mettre plein la vue. Et ils vont frapper fort : une pièce montée spectaculaire, des tenues à couper le souffle, et une gigantesque robe de 40 kilos !

Enfin, retrouvez Rubens, ce jeune Gitan DJ a décidé d'organiser une fête très inhabituelle pour la communauté : une "pool party" ! L'occasion pour les jeunes Gitans, et les jeunes Gitanes, de faire connaissance loin du regard des parents.

Plongez dans ces incroyables fêtes dont seuls les gitans ont le secret.