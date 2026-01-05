recherche
Documentaires

"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 7 janvier 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 234
"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 7 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, TMC diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitan" : « Pluie de paillettes pour fêtes grandioses ».

Du strass, des paillettes, de la démesure et toujours une bonne dose d'imprévus : bienvenue dans les incroyables "Mariages Gitans".

Dans cet épisode inédit, découvrez deux cérémonies hautes en couleurs, mais aussi une fête qui va dépoussiérer les traditions.

À Carcassonne, Tisley (16 ans) et Thierry (18 ans), veulent marquer les esprits pour leur mariage. Les amoureux attendent près de 400 invités. Mais, la météo pourrait bien gâcher la fête…

À Toulouse, Dolcé et Juan, eux aussi, veulent en mettre plein la vue. Et ils vont frapper fort : une pièce montée spectaculaire, des tenues à couper le souffle, et une gigantesque robe de 40 kilos !

Enfin, retrouvez Rubens, ce jeune Gitan DJ a décidé d'organiser une fête très inhabituelle pour la communauté : une "pool party" ! L'occasion pour les jeunes Gitans, et les jeunes Gitanes, de faire connaissance loin du regard des parents.

Plongez dans ces incroyables fêtes dont seuls les gitans ont le secret.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Stade 2, la quotidienne&quot;, un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

05 janvier 2026 - 16:33

Sur le même thème...

&quot;L'amour à plusieurs&quot; un document de Maïa Mazaurette sur TMC mercredi 7 janvier 2026

"L'amour à plusieurs" un document de Maïa Mazaurette sur TMC mercredi 7 janvier 2026

05 janvier 2026 - 15:54

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par A…

05 janvier 2026 - 13:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...