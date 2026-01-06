"Notre-Dame Résurrection", un film hommage aux artisans à revoir sur France 5 jeudi 8 janvier 2026

Jeudi 8 janvier 2026 à 21:00, France 5 rediffusera le documentaire « Notre-Dame Résurrection » réalisé par Xavier Lefebvre qui relate l'incroyable défi humain et technique que fut la restauration de la cathédrale de Paris entre 2019 et 2024.

Le pari a été relevé : après cinq années de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes. De 2020 à 2024, le film « Notre-Dame Résurrection » retrace les faits et gestes des acteurs de la restauration de la cathédrale. Bénéficiant d’un accès privilégié au chantier, avec plus de 350 heures d’images inédites et près de trente entretiens réalisés, les compagnons, chefs d’entreprises, architectes en chef des monuments historiques ainsi que le président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris reviennent sur cette aventure humaine et technique exceptionnelle.

En 2024, nous (re)découvrons la cathédrale comme un pèlerin du 14è siècle a pu la contempler à l’issue de son édification par les bâtisseurs du Moyen-Âge. C’est un émerveillement.

Les compagnons du passé ont été les pionniers d’une excellence à la française que le monde nous envie. 850 ans plus tard, dans la France entière, des ateliers perpétuent ces gestes et techniques d’autrefois, dans le domaine de la pierre, du bois, du verre, du métal etc. Cette histoire est donc aussi un tour de France des ateliers de restauration et une histoire de passion : celle des artisans qui tutoient le sublime.

Ces véritables artistes sont les héros de ce film. Ils sont au cœur du récit palpitant mettant en lumière leur savoir-faire exceptionnel. Plus de 2 000 femmes et hommes (maîtres d’œuvre et d’ouvrage, maçons et tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers et sculpteurs sur bois, facteurs d’orgues, campanistes, restauratrices de peintures, sculpteurs, maîtres verriers etc.) ont su allier leurs compétences pour se mettre au service de la restauration de cette grande dame qui, tel un phénix, renaît de ses cendres.

S’atteler à la restauration de l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français représente pour ces artisans un engagement face à l’Histoire. C’est la grande œuvre de leur vie. Ce film leur rend hommage.