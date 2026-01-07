recherche
Documentaires

"David Bowie : naissance d'une légende" à revoir sur France 4 vendredi 9 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 7 janvier 2026
"David Bowie : naissance d'une légende" à revoir sur France 4 vendredi 9 janvier 2026

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "David Bowie : naissance d'une légende" écrit et réalisé par Francis Whately.

C'est l'histoire de la lente métamorphose qui conduira l'ambitieux David Robert Jones à la renommée mondiale sous les traits ultramaquillés de Ziggy Stardust.

De ses débuts amateurs à son avènement glam rock en 1973, David Bowie va pourtant connaître sa part d'échecs et de flops, de renvois de maisons de disques en expériences artistiques avortées. Mais confiant en son talent et porté par une époque effervescente et pop, il va réussir sa mutation en multipliant les identités et en poussant par son inventivité le rock dans ses retranchements.

Les témoignages de ses proches de l'époque (producteurs, musiciens, amants et petites amies, copains d'enfance) restituent avec minutie les débuts de l'icône.

"M comme Maison" à Fontaine-le-Port & Bourron-Marlotte vendredi 9 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut
07 janvier 2026 - 13:40

"M comme Maison" à Fontaine-le-Port & Bourron-Marlotte vendredi 9 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

07 janvier 2026 - 13:40

"Adam & Eve : retour à l'instinct primaire" sur RMC Life jeudi 8 janvier 2026 (vidéo)
07 janvier 2026 - 11:55

"Adam & Eve : retour à l'instinct primaire" sur RMC Life jeudi 8 janvier 2026 (vidéo)

07 janvier 2026 - 11:55

"Envoyé Spécial" jeudi 8 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine
06 janvier 2026 - 11:20

"Envoyé Spécial" jeudi 8 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazi…

06 janvier 2026 - 11:20 Magazines

