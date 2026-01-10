"Il était une fois... le triomphe de la fantasy" sur France 4 lundi 12 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Il était une fois... le triomphe de la Fantasy", un documentaire qui retrace l'histoire et l'ascension fulgurante de la fantasy, un genre longtemps considéré comme marginal ou enfantin, devenu aujourd'hui un pilier de la culture mondiale.

Plongez dans l’épopée magique d’un genre qui a ensorcelé le monde depuis plus d’un siècle, des romans de Tolkien à la saga légendaire Harry Potter, du raz-de-marée Game of Thrones à La Roue du Temps ou à l’incontournable jeu vidéo Zelda… Ce film, réunissant des intervenants exceptionnels tels que Richard Taylor (multi oscarisé pour ses effets spéciaux, maquillages et costumes sur la trilogie Le seigneur des anneaux), l’autrice culte Robin Hobb, les écrivains français Maxime Chattam et Estelle Faye, ou bien encore le vidéaste spécialisé en histoire Ben, est raconté par Adeline Chetail (la célèbre princesse Zelda).

Conçu comme un voyage immersif aux images époustouflantes, « Il était une fois… le triomphe de la fantasy » nous emmène dans ce monde parallèle, né en réaction aux crises de l’histoire. Un monde devenu le reflet de nos rêves et de nos combats, mais également une célébration de l’imaginaire, de sa richesse et de son pouvoir sur nos vies !

Ce documentaire retrace l’histoire de la fantasy en explorant ses différents territoires : la littérature, les jeux de rôle, les jeux vidéo, la musique, le cinéma et les séries. À travers des images époustouflantes et sans IA, il dessine la carte de ce monde parallèle, né au XIXe siècle en réaction à la révolution industrielle, et montre comment il a évolué pour refléter nos peurs, nos rêves et nos combats.

Il était une fois William Morris, auteur anglais du XIXe, qui en réaction à la révolution industrielle imagine un monde sans machines, mêlant folklore et passé idéalisé, posant ainsi les premières pierres de la fantasy. Puis, dans les années 1930 aux USA, Conan le Barbare, raconté dans des revues populaires, émerge en pleine crise économique comme une figure d’évasion, captivant un public en quête de rêves et d’aventures. Mais c’est avec la publication en 1954 du Seigneur des anneaux et du Hobbit par J.R.R. Tolkien, marqué par ses traumatismes de la Première Guerre mondiale, que la fantasy devient un genre à part entière. On y croise des elfes, des magiciens, des hobbits, une nature consciente et des peuples en lutte contre le mal, dans d’immenses contrées.

Dans les années 1960 et 1970, la fantasy se transforme en manifeste contre la guerre du Vietnam, influençant la musique avec des groupes comme Led Zeppelin, Pink Floyd et Black Sabbath, et devenant une référence esthétique pour le heavy metal. Avec l’arrivée des jeux de rôle comme Donjons & Dragons, puis dans les années 90-2000 des jeux vidéo comme Zelda et Final Fantasy, les lecteurs deviennent acteurs de leurs propres aventures, explorant des mondes magiques et affrontant des créatures légendaires.

Dans les années 2000, le territoire du cinéma, avec la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, et la saga Harry Potter, a tiré parti de la dimension spectaculaire des décors et personnages de la fantasy, pour vite devenir des succès planétaires. La série Game of Thrones, elle aussi devenue un phénomène, a confirmé l’appétit du public pour la fantasy.

Un genre qui ne cesse de se réinventer, nourri par la marche du monde. La crise climatique, comme si la fantasy avait eu raison dès le départ, nourrit plus que jamais les œuvres, avec des créatures fantastiques devenues les consciences de notre rapport à la nature. La révolution sociétale de l’égalité entre les sexes et celle de la diversité ont aussi atteint les territoires de la fantasy.

Ce documentaire est une célébration de l’imaginaire, montrant comment la fantasy, nourrie par les crises de l’histoire, reste un havre créatif où se mêlent passé, présent et futur. Une ode à un genre qui, depuis plus d’un siècle, nous ensorcelle et nous invite à nous retrouver nous-mêmes.