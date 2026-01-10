"Ivohiboro, la forêt oubliée" à revoir sur France 5 lundi 12 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "Ivohiboro, la forêt oubliée", une expédition extraordinaire à Madagascar à la découverte d'une forêt à l'incroyable biodiversité.

Au sud-est de l’île de Madagascar, dans le massif d’Ivohibe, une des zones les plus arides et inhospitalières de l’île, Patricia Wright, primatologue et professeure américaine, a découvert en 2019 une forêt tropicale humide de 14 kilomètres carrés. Un îlot de verdure et de fraîcheur, dans un océan minéral et brûlant. Un sanctuaire nimbé d’une brume éternelle perché à 1 500 mètres d’altitude.

Cette forêt appelée Ivohiboro est presque une anomalie. Un miracle. Un lieu hors du temps, resté dans son intacte condition originelle et où prospère une invraisemblable variété d’insectes, de reptiles, de mammifères et d’oiseaux aux formes improbables et aux couleurs chamarrées. Il y aurait même des lémurs cattas, vivant habituellement dans les forêts sèches.

Alors, pour les scientifiques, l'enjeu est colossal, et dépasse de loin les seules limites de la forêt d'Ivohiboro. Ils sont une trentaine à participer à l’expédition aux côtés de Patricia Wright. Malgaches, australiens, anglais, américains, polonais, ils sont tous jeunes et engagés dans la lutte pour la protection de l’environnement et du climat.

Au cœur de cette jungle impénétrable, ils vont mener pendant trente jours des recherches pour comprendre comment cette forêt a traversé les siècles sans rien perdre de sa vitalité primale, inventorier les nouvelles espèces et mieux appréhender la façon de préserver les écosystèmes menacés.

Leurs recherches doivent constituer un point de référence, un mètre étalon de ce que la nature peut accomplir lorsque l'humanité lui en laisse encore l'opportunité.

Intervenants principaux :

Dr Patricia Wright, fondatrice et directrice de l'Institut pour la conservation des environnements tropicaux et du centre de recherche ValBio à Madagascar. Professeure distinguée, Université de Stony Brook, New York.

Dr Mai Fahmy, biologiste et parasitologue.

Dr Edmund W. Basham, biologiste et herpétologue.