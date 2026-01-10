recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 10 janvier 2026
"Air Force One, Maison blanche : la techno des symboles du pouvoir américain" sur RMC Découverte lundi 12 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Air Force One, Maison blanche : la techno des symboles du pouvoir américain", un documentaire inédit réalisé par Timothée Dereix.

Air Force One, Marine One, la limousine présidentielle Cadillac One et la Maison Blanche : quatre symboles de pouvoir, mais surtout quatre concentrés de technologie et de sécurité au service d'un seul homme, le président des États-Unis.

Conçue pour lui permettre de gouverner depuis n'importe quel point du globe, cette infrastructure unique repousse toutes les limites. La Maison Blanche figure parmi les lieux les plus sécurisés au monde : grilles fortifiées, capteurs, surveillance permanente, gardes armés, snipers sur les toits… Sans oublier, en sous-sol, un réseau de tunnels capables de mettre le président à l'abri en cas d'attaque.

Lorsqu'il se déplace, le président utilise des moyens sans équivalent. Air Force One, véritable forteresse volante, peut se ravitailler en plein ciel. Marine One, hélicoptère ultra-protégé, se pose directement sur la pelouse de la Maison Blanche. Et "The Beast", une limousine aux allures classiques, dissimule un blindage digne d'un char d'assaut.

Comment ces machines d'exception ont-elles été conçues ? Que cachent vraiment les murs de la résidence présidentielle ?

Plongée au cœur de la technologie XXL du pouvoir américain.


Suivez nous...