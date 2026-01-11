"L'Amérique de Donald Trump" un document inédit diffusé sur Arte mardi 13 janvier 2026

Avec sa politique ultraconservatrice, le président américain Donald Trump bouleverse l’ordre mondial autant que l’équilibre institutionnel et sociétal des États-Unis. Moins d’un an après le début de son second mandat, quel impact concret ses mesures ont-elles déjà eu sur la population ?

Depuis le début de son second mandat à la présidence des États-Unis, entamé le 20 janvier 2025, Donald Trump bouleverse l’ordre mondial à un rythme vertigineux. Sa politique s’appuie, selon de nombreux observateurs, sur le "Projet 2025", un document de 900 pages élaboré par la Heritage Foundation, un think tank conservateur qui promeut un pouvoir présidentiel fortement centralisé et une réorientation ultraconservatrice de la société américaine.

Gouvernant principalement par décret, Donald Trump affaiblit les contre-pouvoirs et remet en cause l’équilibre institutionnel du pays. Quels sont les effets concrets de ces mesures ?

Dans les Appalaches, l’association Health Wagon, qui assure gratuitement des soins de base dans l’une des régions les plus pauvres du pays, fait face à une demande inédite.

Dans les Everglades, la construction du centre de détention pour migrants "Alligator Alcatraz" au cœur d’une zone protégée entraîne la destruction d’habitats essentiels aux populations autochtones et à la faune locale.

Partout aux États-Unis, des centaines de milliers de fonctionnaires perdent leur emploi, comme Joy Marver, vétérane queer de la guerre en Irak.

Redéfinition de l’ordre mondial

Porté par les analyses de journalistes et d’experts internationaux, le documentaire décrypte une politique qui, en quelques mois, a redéfini l’ordre mondial autant que l’équilibre interne des États-Unis. En suivant les trajectoires des personnes qui soutiennent Donald Trump autant que celles de personnes qui en subissent directement les conséquences, il interroge la manière dont ces décisions transforment le quotidien de la population et met en lumière la cohérence idéologique d’un ensemble de mesures qui, malgré leur diversité, convergent vers un même horizon politique.

