"La Poste, une logistique XXL" dévoilée sur RMC Découverte mardi 13 janvier 2026 (vidéo)

Mardi 13 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "La Poste, une logistique XXL", un document réalisé par Lionel Langlade.

Avec 23 milliards de plis expédiés ces dernières années sur tout le territoire, la Poste fait partie du quotidien des Français.

Cette véritable institution qui date du XVème siècle observe une croissance phénoménale d'envoi de colis. Plus de 500 millions par an avec dans le même temps une baisse considérable du courrier.

Pour répondre aux nouveaux besoins, l'entreprise publique s'adapte depuis toujours à vitesse grand V : acheminement des colis en temps record, innovation de pointe, logistique ultra performante, outils du numérique dernière génération...

De la livraison par drone dans le Var pour désenclaver les zones reculées en passant par le centre de tri de la seconde chance à Libourne, découvrez les coulisses de cette multinationale.

Comment la lettre parcourt-elle parfois plus de 800 km en 24h ? Comment un timbre est-il fabriqué et quelles sont les techniques de La Poste pour le rendre infalsifiable ? Comment le secrétariat du Père Noël répond en fin d'année à plus 1 million d'enfants de 120 pays dans le monde.

Autant de réponses à ces questions afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'acheminement des courriers et colis quotidiens.