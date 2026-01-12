"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 14 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, TMC diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitan" : « Pluie de paillettes pour fêtes grandioses ».

Un château, des feux d'artifice, des robes démesurées, des tenues extravagantes et des pièces montées gigantesques...

Lorsqu'il s'agit de faire la fête, les Gitans voient les choses en grand !

À Toulouse, Kenzo et Cassandra incarnent parfaitement cet esprit. Kenzo rêve d'un mariage hors du commun, le plus beau de l'année. Pour cela, il met les moyens : château somptueux, voiture de collection, tenues étincelantes couvertes de strass... Un véritable mariage de tous les excès, couronné par une pièce montée record de quatre mètres de haut !

De leur côté, Brooklyn et Théo forment un couple mixte. Elle est Gitane, lui ne l'est pas. Leur histoire a débuté sur un terrain de pétanque, et, par amour, Théo a rapidement adopté les traditions de sa future épouse.

Enfin, il y a Loucou, figure incontournable de la communauté gitane. Chanteur charismatique et papa-poule attentionné, il prépare une fête spectaculaire pour célébrer les deux ans de sa petite-fille Doubaïna. Il veut, plus que jamais, lui en mettre plein les yeux.

Entre mariages somptueux et anniversaires féeriques, plongeons ensemble au cœur de ces incroyables fêtes gitanes !