recherche
Documentaires

"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 14 janvier 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 12 janvier 2026 175
"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 14 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, TMC diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitan" : « Pluie de paillettes pour fêtes grandioses ».

Un château, des feux d'artifice, des robes démesurées, des tenues extravagantes et des pièces montées gigantesques...

Lorsqu'il s'agit de faire la fête, les Gitans voient les choses en grand !

À Toulouse, Kenzo et Cassandra incarnent parfaitement cet esprit. Kenzo rêve d'un mariage hors du commun, le plus beau de l'année. Pour cela, il met les moyens : château somptueux, voiture de collection, tenues étincelantes couvertes de strass... Un véritable mariage de tous les excès, couronné par une pièce montée record de quatre mètres de haut !

De leur côté, Brooklyn et Théo forment un couple mixte. Elle est Gitane, lui ne l'est pas. Leur histoire a débuté sur un terrain de pétanque, et, par amour, Théo a rapidement adopté les traditions de sa future épouse.

Enfin, il y a Loucou, figure incontournable de la communauté gitane. Chanteur charismatique et papa-poule attentionné, il prépare une fête spectaculaire pour célébrer les deux ans de sa petite-fille Doubaïna. Il veut, plus que jamais, lui en mettre plein les yeux.

Entre mariages somptueux et anniversaires féeriques, plongeons ensemble au cœur de ces incroyables fêtes gitanes !

Dernière modification le lundi, 12 janvier 2026 14:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le prime des vérités&quot; sur W9 mercredi 14 janvier 2026 avec Cyril Hanouna

"Le prime des vérités" sur W9 mercredi 14 janvier 2026 avec Cyril Hanouna

12 janvier 2026 - 14:50

Sur le même thème...

&quot;Les fées anti-gaspi, en Provence verte&quot; sur France3 lundi 12 janvier 2026

"Les fées anti-gaspi, en Provence verte" sur France3 lundi 12 janvier 2026

12 janvier 2026 - 14:34

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par …

12 janvier 2026 - 12:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...