recherche
Documentaires

"Les fées anti-gaspi, en Provence verte" sur France3 lundi 12 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 12 janvier 2026 152
"Les fées anti-gaspi, en Provence verte" sur France3 lundi 12 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 23:20 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera "Les fées anti-gaspi, en Provence verte", un documentaire inédit de Romane Melis qui suit un trio de jeunes femmes engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dans « le poumon vert » de la Provence, un trio de jeunes femmes engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire sillonne les routes à bord d’une conserverie mobile. Leur objectif ? Venir en aide aux maraîchers confrontés à la surproduction de fruits et légumes.

À bord de leur fourgon, Julie, Valentina et Anne-Lise récupèrent et sauvent des courgettes, des tomates, des fraises et autres produits en surnombre pour leur offrir une seconde vie.

En quelques années, ces fées anti-gaspi sont parvenues à valoriser plus de 35 tonnes de fruits et légumes provençaux pour les métamorphoser grâce à des recettes originales et locales. Elles font ainsi bouger les lignes, entraînant dans leur sillage tout un territoire.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le prime des vérités&quot; sur W9 mercredi 14 janvier 2026 avec Cyril Hanouna

"Le prime des vérités" sur W9 mercredi 14 janvier 2026 avec Cyril Hanouna

12 janvier 2026 - 14:50

Sur le même thème...

&quot;Incroyables mariages gitans&quot; : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 14 janvier 2026 sur TFX

"Incroyables mariages gitans" : Pluie de paillettes pour fêtes grandioses, mercredi 14 janvier 2026 sur TFX

12 janvier 2026 - 14:08

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par …

12 janvier 2026 - 12:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...