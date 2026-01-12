"Les fées anti-gaspi, en Provence verte" sur France3 lundi 12 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 23:20 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera "Les fées anti-gaspi, en Provence verte", un documentaire inédit de Romane Melis qui suit un trio de jeunes femmes engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dans « le poumon vert » de la Provence, un trio de jeunes femmes engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire sillonne les routes à bord d’une conserverie mobile. Leur objectif ? Venir en aide aux maraîchers confrontés à la surproduction de fruits et légumes.

À bord de leur fourgon, Julie, Valentina et Anne-Lise récupèrent et sauvent des courgettes, des tomates, des fraises et autres produits en surnombre pour leur offrir une seconde vie.

En quelques années, ces fées anti-gaspi sont parvenues à valoriser plus de 35 tonnes de fruits et légumes provençaux pour les métamorphoser grâce à des recettes originales et locales. Elles font ainsi bouger les lignes, entraînant dans leur sillage tout un territoire.