"Aux origines des mammifères, le monde avant les dinosaures" sur France 5 jeudi 15 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 106
Jeudi 15 janvier 2026 à 21:00, France 5 diffusera "Aux origines des mammifères, le monde avant les dinosaures", un documentaire inédit sur les thérapsides réalisé par Gaspard Grandperret, Éric Pincas et Thomas Cirotteau.

Vous connaissez les dinosaures, vous allez adorer les thérapsides. Une lignée animale aussi ancienne que mystérieuse, sorte de gros lézards primitifs qui vécurent il y a 230 millions d’années quand la terre n’était qu’un seul supercontinent - la Pangée - sans insectes, sans fleurs ni oiseaux. Des animaux jusqu’ici très peu connus, mais qui furent, à l’inverse des stars du Jurassique, les seuls à survivre à la série de cataclysmes qui jalonnèrent les débuts du genre animal pour donner naissance aux mammifères.

En 2023, les deux paléontologues Bruce Rubidge et Julien Benoit mettent au jour le plus vieux gisement de fossiles de thérapsides dans le désert du Karoo, en Afrique du Sud. Pour la première fois, les scientifiques ont la possibilité de retracer les différentes étapes qui accompagnèrent l’émergence de notre espèce avec ses spécificités, comme la gestation intra-utérine, la diversification du régime alimentaire ou la régulation interne de la température.

Une aventure inédite qui permettra de reconstituer ces étranges animaux et de répondre à ces questions fondamentales : nous ressemblaient-ils déjà et comment ont-ils acquis les caractéristiques qui leur ont permis d’établir leur domination sur le monde ?

