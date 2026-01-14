"Les reines de la route" saison 6, les premiers épisodes diffusés sur 6ter jeudi 15 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 21:10, 6ter vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la 6ème saison de la série documentaire "Les reines de la route". Une nouvelle saison qui se distingue par un changement de décor radical et l'arrivée de nouvelles conductrices.

Chaque année, cette immersion au cœur du quotidien des conductrices poids lourds passionne les téléspectateurs. Mais cette fois, au volant de leurs camions, de nouvelles Reines vont affronter non seulement les routes et leurs usagers mais aussi des paysages hivernaux spectaculaires et dangereux !

Une saison rude où la vigilance doit être constante. Routes enneigées, verglas, dérapages imprévisibles, visibilité réduite lorsque le brouillard tombe : la météo multiplie les dangers par 10. Mais pour affronter de telles conditions extrêmes, huit nouvelles Reines retroussent leurs manches et ont le sang chaud. Elles prennent de l’altitude, franchissent les cols, encaissent le froid mordant et les pentes redoutables. L’hiver ne les effraie pas.

Cette édition réserve son lot de surprises, de nouveaux talents et de fortes personnalités prêtes à s’imposer sur des terrains exigeants.

Des missions exceptionnelles

Une mission inédite au cœur des forêts du Massif central

Cette saison, l’émission suit une conductrice de grumier : Marie. Seule face à la neige et au froid, elle devra manipuler sa grue pour charger d’énormes troncs qui n’en font qu’à leur tête. Entre billes de bois qui glissent, manœuvres délicates et pistes forestières complètement enneigées, son périple se transforme vite en véritable défi d’endurance

Cap vers les routes étroites du Beaufortain

La tournée de Valentine la conduit dans les alpages pour collecter le lait auprès des fermes isolées. Mais pour y parvenir, elle devra affronter des routes à flanc de montagne, un sol verglacé et des conditions météo redoutables. Chaque montée devient une épreuve, chaque descente un exercice de précision.

Une immersion inédite dans le métier de ripeuse en haute montagne

L’émission suit également, pour la première fois, une conductrice de camion-benne, Edwige, dans les villages perchés de la Vanoise. Entre lacets serrés, routes étroites et conditions extrêmes, son quotidien demande un sang-froid à toute épreuve et une maîtrise impressionnante. Un métier discret, mais qui se révèle spectaculaire en altitude.

Résumé des épisodes

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison seront diffusés jeudi 15 janvier 2026.

21:10 • Épisode 1

Pour la première fois, les reines de la route, au casting entièrement renouvelé, prennent le départ en plein hiver. Ces femmes audacieuses sont passionnées par leur métier hors du commun : affronter les routes glacées au volant de leurs poids lourds. Des montagnes enneigées aux plaines gelées, elles traversent la France et l’Europe dans des conditions extrêmes. Chaque jour, une nouvelle mission les attend… Mais ni le froid, ni les tempêtes ne peuvent arrêter les reines de la neige !

Marie installe des chaînes de neige avant de partir charger des sapins. La neige tombe pendant son trajet.

Valentine inspecte son camion avant sa collecte de lait dans les alpages. Elle renverse du lait par terre lors de son premier chargement.

Cindy contrôle son véhicule et évoque sa fille qu'elle aime profondément. Un bruit suspect survient lors du chargement des pommes de terre.

Edwige passe un éthylotest obligatoire avant sa tournée d'ordures. Les températures baissent en altitude.

Clémence s'installe pour la semaine dans son camion. Elle arrache son garde-boue en se garant lors de son premier arrêt.

22:00 • Épisode 2

Edwige collecte des déchets dans les gorges du massif de la Vanoise.

Mylène affronte le brouillard sur des routes rétrécissantes. Son chantier est difficilement accessible.

Marie découvre, lors de son chargement de bois, qu’une béquille est mal positionnée. Ce défaut représente un danger potentiel.

Clothilde transporte des palettes de boissons. Elle traverse une ville aux piétons imprudents.

Valentine roule sur des routes étroites sous la neige.

Clémence débâche manuellement malgré le vent.

Cindy charge ses pommes de terre et rattrape son mari, lui aussi routier.

Extrait vidéo

"Il faut s'arrêter" Cindy doit s'arrêter d'urgence à cause de la fumée qui sort de son camion.

"Je suis hyper fière de faire ce métier" Valentine est fière de faire le même métier que son père.

"Il est hors de question de prendre le bas-côté" Au vu du poids de son camion, elle refuse de prendre le bas-côté.