"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Périgueux, jeudi 15 janvier 2026 sur RMC Story

Jeudi 15 janvier 2026 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec les secours" qui proposera une immersion avec les équipes du Samu de Périgueux.

Le temps est leur obsession ! Médecins, infirmiers ou ambulanciers, ces professionnels de l’urgence ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d’un accident pour nous secourir et accomplir les bons gestes.

Chaque année, ce sont plus 100 Samu répartis partout en France qui répondent à plus de 20 millions d’appels et près de 400 structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) qui réalisent plus de 750 000 interventions. Collisions, chutes graves, malaises ou accidents domestiques… Les missions des médecins urgentistes ne se ressemblent jamais.

De l’appel de détresse, jusqu’à la sortie des patients de l’hôpital, en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d’urgence, les équipes de cette série documentaire ont suivi ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

À travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décrypteront en situation, dans l’urgence, ces actes médicaux techniques et indispensables, points de départ d’une course contre la montre.

Dans cet épisode, direction Périgueux, dans le département de la Dordogne, où une équipe a suivi le quotidien rythmé du Samu durant plusieurs mois.