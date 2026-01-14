"Adam & Eve : retour à l'instinct primaire" sur RMC Life jeudi 15 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Life diffusera trois nouveaux épisodes de la série documentaire "Adam & Eve : retour à l'instinct primaire ".

Et si, pour tomber amoureux, il fallait d'abord se dévoiler… au sens propre comme au figuré ?

Dans "Adam & Ève : retour à l'instinct primaire", 8 femmes et 8 hommes célibataires acceptent une expérience de dating totalement inédite. Loin des applications, des écrans et des codes sociaux, ils sont plongés nus en pleine nature, sans confort, sans artifices, et sans possibilité de se cacher derrière une image.

Dans ce cadre vierge de tout confort, chaque rencontre compte. Les premiers regards, les premiers gestes, les affinités et les attirances se construisent au fil des jours, au rythme des épreuves et de la vie en communauté. Ici, la séduction ne passe plus par les mots ou les apparences, mais par la confiance, l'entraide, l'écoute et la capacité à se connecter à l'autre.

Rapprochements, hésitations, jalousies, choix difficiles : les émotions sont décuplées par la promiscuité et l'intensité de l'expérience. Chaque participant doit décider s'il suit son instinct, ses sentiments… ou ses peurs.

À la croisée de l'aventure et du dating, "Adam & Ève : retour à l'instinct primaire" explore une question universelle : quand on enlève tout, est-ce que l'amour peut naître plus sincèrement ?

Résumé des épisodes

21:10 Épisode 4 Attirances croisées



L’aventure prend un tournant plus intense avec l’arrivée de nouveaux célibataires. Plus de tentations, plus de possibilités… et forcément plus de désordre. Les connexions se font et se défont à toute vitesse, et certaines activités attisent clairement les instincts.

Des rapprochements inattendus naissent, parfois très physiques, tandis que de nouveaux coups de coeur émergent. Mais ces nouvelles attirances laissent certains candidats sur le carreau, confrontés à la frustration et à la jalousie. Les cartes sont totalement rebattues.

Alors que certains plongent tête la première dans de nouvelles relations, d’autres réalisent qu’ils ont perdu leur place dans le jeu. Pour deux d’entre eux, l’expérience s’arrête brutalement. Dans ce paradis où tout s’accélère, l’attirance devient aussi une question de survie.

22:00 Épisode 5 Jalousies à fleur de peau

Sous l’effet de la chaleur et de la promiscuité, les relations franchissent un nouveau cap. Un rapprochement très intime bouleverse les équilibres et laisse une candidate isolée, contrainte d’assister à la relation qui lui échappe.

Pendant ce temps, une nouvelle venue s’immisce dans un couple déjà fragile, semant le doute et la discorde. Mais cette tentative de rupture est-elle durable ou simplement un feu de paille ?

Alors que les groupes se rassemblent, de nouvelles opportunités apparaissent, y compris des attirances totalement inattendues. Dans cette vague de désirs et de rivalités, chacun tente de trouver sa place. Mais à mesure que les alliances se recomposent, la jalousie devient impossible à contenir. Sur l’île, la chaleur ne vient plus seulement du climat… mais des émotions.

22:55 Épisode 6 La taille compte



Les règles du jeu changent brutalement. En assumant pleinement ses préférences, une candidate fait un choix sans appel, laissant son partenaire sur le carreau. Sur l’île, les attentes ne se cachent plus, et chaque décision entraîne des conséquences immédiates.

Pendant ce temps, deux candidates décident de rester à l’écart pour explorer une connexion aussi surprenante qu’inattendue, née loin des regards.

Ailleurs, la séduction devient plus libre et plus trouble. Un candidat joue sur plusieurs tableaux et finit par révéler une facette de lui-même qui interroge sur ses véritables intentions.

Entre fantasmes, réalités et désir de plaire, l’expérience atteint un point de bascule. Pour chacun, une question s’impose : s’engager sincèrement ou continuer à jouer avec le feu.

Extrait vidéo

Quand 4 binômes se rencontrent par hasard, les dynamiques changent et les esprits s’échauffent !