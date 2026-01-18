"La Guerre, Donald Trump et nous" sur France 2 mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "La Guerre, Donald Trump et nous", un documentaire inédit réalisé par Guy Lagache, une plongée exclusive au cœur de la diplomatie française et européenne durant l'année 2025.

Quatre ans après le documentaire historique « Un président, l’Europe et la guerre », tourné au cœur du pouvoir avec les équipes diplomatiques du président Emmanuel Macron, Eléphant, Mile production et France télévisions présentent le nouveau film de Guy Lagache, « La guerre, Donald Trump et nous ». Ce documentaire de 100 minutes raconte l’année de tous les dangers pour l’Europe.

2025, l’année de l’intensification d’une guerre totale et meurtrière, que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter, visant militaires et civils et dont le bilan s’élèverait aujourd’hui à plus d’un million et demi de morts ou blessés dans les deux camps.

Mais 2025 est aussi l’année de notre rupture avec l’Amérique de Donald Trump, une Amérique aux réactions violentes et imprévisibles, qui risque de lâcher le vieux continent, son plus fidèle allié depuis 80 ans, face à Vladimir Poutine.

Comment arrêter ce bain de sang à nos portes ?

Comment contenir le maitre du Kremlin, un dictateur dont la logique de prédation menace de s’étendre au-delà de l’Ukraine ?

Sabotages, navires fantômes, opérations d’ingérence ou survols de drones : il mène déjà une guerre hybride contre le reste de l’Europe.

Un conflit armé est-il désormais possible entre l’Europe et la Russie ?

Embarqué avec les équipes du président Emmanuel Macron, comme dans son premier opus il y a quatre ans, Guy Lagache filme en exclusivité l’âpre bataille diplomatique que livrent en coulisses Français et Européens face à ces menaces.

De Paris à Kiev, Berlin ou Londres, de Bruxelles à Washington, Guy Lagache assiste aux rencontres entre diplomates et aux négociations entre alliés européen qui s’efforcent de contrer la logique de guerre orchestrée par Poutine, face à un Donald Trump pour lequel le pays agressé, l’Ukraine, semble devoir plier aux exigences de l’agresseur russe.

Ce deuxième film s’enrichit cette fois d’interviews exceptionnelles d’hommes et de femmes politiques, dirigeants européens, militaires français et hauts dirigeants de l’OTAN ou experts internationaux qui témoignent et racontent pour la première fois ces bras de fer diplomatiques dont ils ont été témoins ou des acteurs directs.

Sommet du G7, réunion des chefs d’État de l’OTAN, conférence stratégique de Munich, sommet russo-américain en Alaska au cœur de l’été dernier, jusqu’au dernier plan de paix américain, âprement discuté par l’Ukraine, Guy Lagache nous fait assister en direct à l’émergence d’une nouvelle ère géopolitique en Europe, une Europe qui ne s’est jamais sentie aussi isolée ni menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une Europe qui a compris qu’elle devra peut-être prendre seule son destin en main, y compris par les armes.

Avec la participation de :

Mark Rutte – Secrétaire Général de L’OTAN



Margus Tsahkna – Ministre des affaires étrangères d'Estonie



Gabrielius Landsbergis – Ministre des affaires étrangères de Lituanie (2020-2024)



Gunther Krichbaum – Ministre des affaires Européennes d'Allemagne



Ivo Daalder – Ambassadeur des Etats-Unis à L’OTAN (2009-2013)



Amiral Rob Bauer – Président du comité militaire de L’OTAN (2021-2025)



Kaja Kallas – Haute représentante de l'union Européenne pour les affaires étrangères



Sir Peter Ricketts – Conseiller à la sécurité nationale de Grande-Bretagne (2010-2012)



Felicia Schwartz – Correspondante de Politico à Washington



David Sanger – Correspondant en chef du New-York times à Washington



Général Richard Shirreff – Commandant Adjoint suprême de L’OTAN en Europe (2011-2014)



Radmila Šekerinska – Secrétaire Général adjoint de L’OTAN



Sylvie Kauffmann – Le Monde



Pierre Levy – ancien ambassadeur à Moscou.



Alice Rufo – ministre déléguée à La Défense.



Emil Hurezeanu – ministre affaires étrangères Roumanie.

Un documentaire suivi à 22:50 d'un débat animé par Caroline Roux.

À 23.45, rediffusion du documentaire "Groenland, annexe-moi si tu peux" réalisé par Walid Berrissoul.