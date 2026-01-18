recherche
Documentaires

"Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie" sur RMC Life mardi 20 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 94
"Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie" sur RMC Life mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, Karine Ferri vous proposera de découvrir le premier second de la série documentaire inédite : "Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie".

Il y a des bébés qu’on n’attendait plus. Des grossesses qui relèvent du miracle, après des années d’espoirs, d’échecs, de larmes, de silences. Et puis un jour, sans prévenir, la vie s’invite à nouveau. Un test positif, un cœur qui
bat, un monde qui bascule.

« Grossesses miraculeuses - Le combat d’une vie » raconte ces histoires-là. Des femmes qui défient la peur, la douleur, la maladie ou le temps. Des couples qui s’accrochent, des corps qui résistent, des vies qui s’obstinent.

Chaque épisode suit quatre parcours de femmes qui vivent une grossesse hors du commun : quatre récits entremêlés, quatre manières d’aimer la vie, quatre chemins vers la renaissance.

Tournée au plus près du réel, la série capte le souffle, la lumière, les gestes minuscules où tout se joue : un regard, une main posée sur le ventre, un éclat de rire au milieu des larmes. C’est un voyage à hauteur de femme, un hymne à la persévérance, à la tendresse et à la force invisible qui pousse le monde à recommencer.

Épisode 2

Pour certaines femmes, devenir mère semblait impossible. Infertilité, maladies graves, diagnostics sans appel : Mélanie, Marie, Lise et Élodie ont pourtant refusé de renoncer. De longs parcours médicaux aux salles d’accouchement, elles incarnent la force de celles qui affrontent la maternité à haut risque avec courage et détermination.

Quatre histoires hors normes, quatre combats contre la fatalité, quatre victoires sur l’impossible.

Mélanie, atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, croyait sa maternité achevée après un parcours de PMA. Contre toute attente, elle tombe enceinte naturellement.

Marie, lourdement touchée par l'endométriose et plusieurs pathologies gynécologiques, vit une grossesse extrêmement risquée.

Lise, déjà mère d'un adolescent, a attendu treize ans pour une seconde grossesse.

Enfin, Elodie, rendue stérile par une endométriose sévère, réalise son rêve grâce au don d'ovocytes.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 13:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C Politique&quot; dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

18 janvier 2026 - 14:01

Sur le même thème...

&quot;Périphérique, les secrets d'une mégastructure&quot; sur RMC Découverte mardi 20 janvier 2026 (vidéo)

"Périphérique, les secrets d'une mégastructure" sur RMC Découverte mardi 20 janvier 2026 (vidéo)

18 janvier 2026 - 13:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

17 janvier 2026 - 20:00 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...