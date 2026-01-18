"Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie" sur RMC Life mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, Karine Ferri vous proposera de découvrir le premier second de la série documentaire inédite : "Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie".

Il y a des bébés qu’on n’attendait plus. Des grossesses qui relèvent du miracle, après des années d’espoirs, d’échecs, de larmes, de silences. Et puis un jour, sans prévenir, la vie s’invite à nouveau. Un test positif, un cœur qui

bat, un monde qui bascule.

« Grossesses miraculeuses - Le combat d’une vie » raconte ces histoires-là. Des femmes qui défient la peur, la douleur, la maladie ou le temps. Des couples qui s’accrochent, des corps qui résistent, des vies qui s’obstinent.

Chaque épisode suit quatre parcours de femmes qui vivent une grossesse hors du commun : quatre récits entremêlés, quatre manières d’aimer la vie, quatre chemins vers la renaissance.

Tournée au plus près du réel, la série capte le souffle, la lumière, les gestes minuscules où tout se joue : un regard, une main posée sur le ventre, un éclat de rire au milieu des larmes. C’est un voyage à hauteur de femme, un hymne à la persévérance, à la tendresse et à la force invisible qui pousse le monde à recommencer.

Épisode 2

Pour certaines femmes, devenir mère semblait impossible. Infertilité, maladies graves, diagnostics sans appel : Mélanie, Marie, Lise et Élodie ont pourtant refusé de renoncer. De longs parcours médicaux aux salles d’accouchement, elles incarnent la force de celles qui affrontent la maternité à haut risque avec courage et détermination.

Quatre histoires hors normes, quatre combats contre la fatalité, quatre victoires sur l’impossible.

Mélanie, atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, croyait sa maternité achevée après un parcours de PMA. Contre toute attente, elle tombe enceinte naturellement.

Marie, lourdement touchée par l'endométriose et plusieurs pathologies gynécologiques, vit une grossesse extrêmement risquée.

Lise, déjà mère d'un adolescent, a attendu treize ans pour une seconde grossesse.

Enfin, Elodie, rendue stérile par une endométriose sévère, réalise son rêve grâce au don d'ovocytes.