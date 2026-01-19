"Incroyables mariages gitans" : Leur plus beau conte de fée, mercredi 21 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 21 janvier 2026 à 21:10, TMC diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitan" : « Leur plus beau conte de fée ».

Un mariage de la démesure digne d'un conte de fée, des tenues extravagantes tout en strass et paillettes et un anniversaire d'exception !

Roikina rêvait d'un mariage de conte de fée et elle va l'exhausser, puisque c'est le thème de l'évènement ! Avec son mari Paco et ses 600 invités, ils vont donner vie à leurs histoires d'amour préférées avec des princesses comme Cendrillon ou Raiponce plus vraies que nature.

Oceana et Johan, eux aussi, rêvent d'un mariage réussi. Mais, ils vont enchaîner les déconvenues et les rebondissements…

Enfin, chez les gitans, rien n'est trop beau pour les enfants. Katsou, figure incontournable de la communauté gitane et un sacré colosse, mais aussi un papa poule. Alors pour les 16 ans de sa fille Sonia, il a vu les choses en grand.

Entre mariages grandioses et anniversaires de folie, préparez-vous à vivre des évènements dont seuls les gitans ont le secret.