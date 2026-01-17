"66 Minutes" dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Pouvoir d’achat : le grand retour du troc

Et si le bon plan du moment, c’était de ne rien acheter ? Face à une inflation alimentaire qui dépasse les 20 % en deux ans, de plus en plus de Français remettent au goût du jour une vieille pratique : le troc. Meubles, vêtements, jouets, produits du potager, tout s’échange. Une tendance qui explose, portée par une seule envie : faire des économies. Dans un contexte de crise du pouvoir d’achat, les plateformes spécialisées dans le troc enregistrent une fréquentation record. Fini les objets qui dorment dans les placards, ils reprennent vie grâce à ces systèmes sans argent. Et ça fonctionne ! Le troc séduit toutes les générations, des jeunes parents aux retraités, en passant par les étudiants et les adeptes de la consommation responsable.

Chauffage au bois : du bon plan à l’arnaque

Avec la hausse du gaz et de l’électricité, près de sept millions de foyers se tournent vers le bois pour se chauffer. Bûches ou granulés, c’est l’énergie la moins chère du marché : jusqu’à 1 500 euros d’économies par hiver pour un foyer bien équipé ! Mais attention aux arnaques. Sites frauduleux, bois mal séché ou pellets de mauvaise qualité peuvent vite plomber la note. Comment repérer les vendeurs fiables ? Quels labels garantissent un bon rendement ? Et où acheter sans se faire avoir ?

Prêts à tout pour grandir

1,75 m pour les hommes, 1,62 m pour les femmes, c’est la taille moyenne des Français. Mais quand les centimètres manquent, certains en souffrent profondément. Au point de partir en Turquie pour subir une opération extrême : le rallongement des jambes. Mais grandir d’un coup ne va jamais sans risque. Des mois de douleurs et de rééducation pour quelques centimètres de plus. Pourquoi ce complexe pousse-t-il à franchir le cap ? Quels sont les risques ?

Cordon bleu : la revanche d’un classique

Viande fondante, panure croustillante, fromage coulant, le cordon-bleu régale petits et grands depuis des générations. Star des rayons surgelés à moins de 3 euros, il s’invite à petit prix dans toutes les assiettes. Simple, rapide à préparer et ultra gourmand, il fait un carton dans les foyers français. Mais que vaut vraiment ce best-seller du quotidien ? Et pourquoi certaines versions “gastronomiques” peuvent grimper jusqu’à 100 euros dans les restos huppés ? Entre recettes de chef et bons plans du supermarché, vous saurez tout d’un plat classique qui met tout le monde d’accord.

Où se cache l’ « arnacoeur » des campagnes ?

Il aurait séduit, puis escroqué des dizaines de femmes, principalement des agricultrices vivant seules. À chaque fois, le même scénario : une rencontre via une application, une histoire qui s’emballe, puis des disparitions soudaines, accompagnées de cartes bancaires, matériel ou véhicules envolés. Préjudice estimé : plusieurs milliers d’euros par victime. Toujours le même homme ? Il changerait d’identité à chaque fois. Une agricultrice a décidé de remonter sa piste.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Bon et pas cher : ça roule pour les Routiers

Plats généreux, ambiance familiale et menus à prix mini : les restaurants routiers font leur grand retour sur nos routes et même en ville. Tombés dans l’oubli, ils renaissent grâce à des passionnés comme Laetitia, 30 ans, qui fait revivre un établissement près de Chartres (Eure-et-Loir), ou Adrien, à Reims (Marne), qui revisite l’esprit routier en plein centre-ville. Sur la nationale 7, le chauffeur Pepito en fait son repère quotidien, pendant qu’un chef étoilé, Sébastien de la Borde, prouve qu’on peut allier tradition et haute gastronomie. À l’heure où les Français traquent les bons plans, ces restos à l’ancienne offrent un vrai bol d’air : cuisine maison, portions XXL et addition légère.

Un Grand Format qui vous emmène à la rencontre de ces personnages hauts en couleur qui redonnent vie à une institution du patrimoine populaire où l’on mange toujours autant, pour pas cher, et avec le sourire !