"Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité" sur RMC Story mardi 27 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026 110
"Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité" sur RMC Story mardi 27 janvier 2026

Mardi 27 janvier 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le troisième épisode de "Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité", une nouvelle série documentaire inédite qui suit la construction de trois maisons hors sol.

Dans cette nouvelle série de trois épisodes, nous suivrons la construction de trois maisons hors sol à petits et moyens budgets avec des chantiers aux multiples défis à relever. Maison sur pilotis à construire en montagne sur un terrain en pente, habitation en ossature bois avec murs préfabriqués, capable de résister aux tempêtes sur la pointe du Finistère ou encore maison construite à partir de cinq containers dans le Nord de la France près du Havre.

Au total, ce sont trois chantiers qui concrétisent le projet d’une vie et l’accès à la propriété pour la première fois de trois familles françaises. Ces projets, les équipes de cette série documentaire les ont suivis depuis la pose de la première pierre jusqu’aux finalisations et à la décoration.

À chaque type de maison correspondent aussi le savoir-faire de trois entreprises françaises qui proposent des chantiers à court termes et adaptés aux désirs de chacun afin de pouvoir bâtir la maison de leur rêve.

Épisode 3  Maison container au Havre

Direction Le Havre, en Normandie, pour suivre la construction d’une maison réalisée à partir de conteneurs recyclés. Un couple a fait le choix audacieux de bâtir une habitation de 140 m2 à partir de ces géants d’acier, en moins de cinq mois.

Chaque module, pesant près de quatre tonnes, transforme le chantier en un véritable jeu de construction grandeur nature, où chaque étape est technique et parfois risquée. Découpe, soudure, renforts structurels et étanchéité ne laissent aucune place à l’improvisation. Implanté sur un terrain en pente et escarpé, le chantier doit en plus composer avec une météo capricieuse.

Pour tenir les délais, ouvriers et artisans vont devoir repousser leurs limites.

Dernière modification le dimanche, 25 janvier 2026 14:07
Suivez nous...