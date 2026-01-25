"Amazon, les secrets d'une logistique XXL" sur RMC Découverte mardi 27 janvier 2026

Mardi 27 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Amazon, les secrets d'une logistique XXL", un documentaire inédit réalisé par Jean-François Méplon.

La révolution du commerce en ligne s'accélère. Trois Français sur quatre ont commandé sur internet ces douze derniers mois. Leader du secteur, Amazon expédie chaque année des milliards de colis grâce à une logistique hors norme, pilotée par l'intelligence artificielle.

Au coeur du système, des sites géants comme celui d'Augny, près de Metz, le plus grand centre de distribution d'Amazon en France. Sur 182 000 m2, 50 000 armoires mobiles stockent des millions d'articles et sont déplacées par 4 000 robots, orchestrés par un algorithme capable d'anticiper la demande et d'optimiser chaque flux.

De la France à l'Italie, ce documentaire plonge au cœur d'une chaîne industrielle ultra-automatisée et révèle comment Amazon et l'intelligence artificielle redéfinissent en profondeur la logistique mondiale.