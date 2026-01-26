recherche
"Incroyables mariages gitans" : Robes XXL et gâteaux géants, des fêtes de tous les records, mercredi 28 janvier 2026 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 26 janvier 2026
"Incroyables mariages gitans" : Robes XXL et gâteaux géants, des fêtes de tous les records, mercredi 28 janvier 2026 sur TFX

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:05, TFX rediffusera un épisode de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Robes XXL et gâteaux géants : des fêtes de tous les records ».

"Incroyables mariages gitans" revient avec deux mariages extraordinaires, et des fiançailles grandioses, pour de nouveaux mariages qui vont vous en mettre plein les yeux !

Hélène Manarino vous emmène près de Saint-Gaudens, où Pablo (20 ans) et Kenza (20 ans) se marient.

La jeune femme a fait le choix d’une incroyable robe de mariée. La plus grande jamais filmée dans l’émission : plus de 5 m de traîne ! Malheureusement, cela risque de poser quelques problèmes. Côté famille, Jonathan, le père de Kenza, et Joseph, l’oncle de Pablo, ne se connaissent pas mais vont se plier en quatre pour réaliser ce mariage dont rêve le jeune couple.

À Marseille, Séléna (20 ans) et Jean-Claude (21 ans) vont s’unir devant toute leur communauté de gitans espagnols. Il y a 2 ans, vous avez pu suivre leur fête de fiançailles. Pour leur mariage, eux aussi ont vu grand : plus de 1 000 invités, dans l’une des plus grandes salles de la ville.

Enfin, aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille, retrouvez la très populaire chanteuse et influenceuse gitane, Carla (21 ans). Elle est la reine des plus beaux évènements de sa communauté. Cette année, Carla a enfin trouvé l’amour. Il s’appelle Antonio, il a 30 ans et vit à Grenade en Espagne. Mais sa famille ne le connaît pas encore… Obtiendra-t-elle l’approbation de sa mère et de sa grand-mère pour se fiancer en grande pompe à Marseille ?

Dernière modification le lundi, 26 janvier 2026 14:29
