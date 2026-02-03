"Les reines de la route" jeudi 5 février 2026 sur 6ter, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 5 février 2026 à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir le cinquième épisode de la 6ème saison de la série documentaire "Les reines de la route". Une nouvelle saison qui se distingue par un changement de décor radical et l'arrivée de nouvelles conductrices.

Chaque année, cette immersion au cœur du quotidien des conductrices poids lourds passionne les téléspectateurs. Mais cette fois, au volant de leurs camions, de nouvelles Reines vont affronter non seulement les routes et leurs usagers mais aussi des paysages hivernaux spectaculaires et dangereux !

Une saison rude où la vigilance doit être constante. Routes enneigées, verglas, dérapages imprévisibles, visibilité réduite lorsque le brouillard tombe : la météo multiplie les dangers par 10. Mais pour affronter de telles conditions extrêmes, huit nouvelles Reines retroussent leurs manches et ont le sang chaud. Elles prennent de l’altitude, franchissent les cols, encaissent le froid mordant et les pentes redoutables. L’hiver ne les effraie pas.

Cette édition réserve son lot de surprises, de nouveaux talents et de fortes personnalités prêtes à s’imposer sur des terrains exigeants.

Résumé des épisodes

Voici ce qui va se passer dans le cinquième épisode diffusé jeudi soir sur 6ter.

21:10 • Épisode 5

Marie résout des problèmes de moteur avec l'aide d'un collègue. Elle décharge ensuite tous ses troncs d'arbres.

Clothilde revient en France sous une neige abondante. Elle arrive à temps pour ses 1 an de relation avec son petit ami.

Edwige termine sa tournée par une manœuvre périlleuse au-dessus du vide.

Cindy traverse le tunnel du Mont Blanc vers l'Italie. Elle livre ses pommes de terre au client.

Mylène livre un chantier avec un dénivelé compliqué.

Honorine roule sur des routes cabossées.

Clémence décharge de la paille dans une ferme.

Extrait vidéo

Valentine évoque avec émotion son papa décédé.

"Si on ne s'arrête pas à temps, malheureusement, le camion part." Edwige a la moitié de son camion dans le vide

