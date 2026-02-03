recherche
"Auschwitz, la machine de mort nazie" à revoir sur RMC Découverte jeudi 5 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026
"Auschwitz, la machine de mort nazie" à revoir sur RMC Découverte jeudi 5 février 2026

Jeudi 5 février 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir « Auschwitz, la machine de mort nazie », un documentaire réalisé par Charles Bourla.

Dans le sud de la Pologne, à une soixantaine de kilomètres de Cracovie, se dressent les portes du camp d'Auschwitz, le plus vaste complexe concentrationnaire et d'extermination nazi.

Auschwitz, c'est avant tout le site d'extermination le plus meurtrier d'Europe : 1.100.000 Juifs y ont été déportés de toute l'Europe, dont 80% ont été assassinés dès leur arrivée. Pendant la déportation des juifs de Hongrie on estime que jusqu'à 12000 personnes ont pu être assassinées chaque jour.

C'est aussi le plus grand des camps de concentration nazis, vers lequel 200 000 personnes ont été envoyées, en premier lieu des Polonais. Composé de trois camps principaux et d'une trentaine de camps annexes, le site s'étend sur un périmètre de 100 km2 ! Car Auschwitz est une pièce maîtresse de la politique hitlérienne dans les territoires de l'Est : un site de « peuplement », c'est-à-dire qu'il vise à la construction d'une cité modèle pour accueillir des colons allemands ; mais aussi d'un gigantesque complexe industriel, au coeur duquel se trouve la Buna, immense usine destinée à produire du caoutchouc et du pétrole synthétique pour l'aviation.

À l'issue de la guerre, de nombreuses traces des camps d'Auschwitz ont été détruites. Certaines par les nazis lorsqu'ils ont fui devant l'Armée rouge, tandis que d'autres n'ont pas résisté à l'épreuve du temps ou ont été progressivement oubliées. Mais pas toutes. Grâce au travail des historiens qui les interrogent sans relâche, et contextualisés par les récits des survivants, nous vous invitons à découvrir des documents exceptionnels : dessins des rescapés, témoignages enfouis dans la terre d'Auschwitz, albums photos rarissimes.

Dernière modification le mardi, 03 février 2026 15:39
Documentaires
Suivez nous...