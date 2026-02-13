"Scientologie, l'empire du secret" sur France 5 dimanche 15 février 2026

Dimanche 15 février 2026 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera le documentaire inédit « Scientologie, l'empire du secret » réalisé par Romain Icard.

Derrière les stars hollywoodiennes et des façades rutilantes, la Scientologie demeure l'une des organisations les plus opaques au monde. Alors qu'elle vient d'ouvrir un nouveau siège aux portes de Paris, ce documentaire explore l'envers du décor : non pas la manière dont le mouvement recrute, mais ce qui se passe une fois franchi le seuil.

En donnant la parole à d'anciens adeptes (simples membres comme hauts dignitaires), le film lève le voile sur ce qu’ils dénoncent comme des mécanismes internes de l'organisation : accusations d'emprise mentale, rapport à l’argent omniprésent, pratiques de déconnexion familiale et allégations de harcèlement à l'encontre des dissidents.

Ce documentaire plonge dans une organisation qui, malgré sa puissance financière, voit aujourd'hui ses secrets se fissurer face à la détermination d'anciens membres décidés à briser l'omerta.

La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat animé par Aurélie Casse.