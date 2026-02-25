Restos du Coeur, le concert "2026, la ballade des Enfoirés" vendredi 27 février sur TF1 (vidéo)

Vendredi 27 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera le concert des Restos du Cœur : "2026, la ballade des Enfoirés" capté à L'Accor Arena de Paris.

En janvier 2026, les Enfoirés se sont produits à L’Accor Arena à Paris. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, 54 artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette édition nous promet un grand show époustouflant, porté par 54 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous.

Les tableaux du spectacle, dont quelques sketchs sur scène et en coulisses, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Parisienne, Partir un jour, Non je ne regrette rien, Les filles, les meufs, Les uns contre les autres, Dans les yeux d’Emilie, Je vais t’aimer, Mauvais garçon… Sans oublier les hommages à Brigitte Bardot avec La Madrague, à Nicole Croisille avec la chanson Une femme avec toi et au drame de Crans-Montana avec Aimer est plus fort que d’être aimé … les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.

Les « petits nouveaux » de la promotion 2026 à faire leur entrée parmi la troupe sont Helena, Marine, Jarry et Styleto.

Avec la présence exceptionnelle de Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly et Carlito, Tibo InShape.

54 artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2026, Tout se casse, écrit et composé par Santa, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et en streaming, sont présents sur scène : Esther Abrami, Amir, Julien Arruti, Amel Bent, Benabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Alain Chamfort, Julien Clerc, François-Xavier Demaison, Ousmane Dembélé, Sofia Essaïdi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frerot, Helena, Tibo InShape, Jain, Jarry, Jenifer, Gérard Jugnot, Joseph Kamel, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Christophe Maé, Marine, Jean-Baptiste Maunier, McFly et Carlito, MC Solaar, Mentissa, Isabelle Nanty, M. Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Axelle Saint-Cirel, Santa, Soprano, Styleto, Claudia Tagbo, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Ycare, Michaël Youn, Zaz et Zazie.

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le double DVD 2026, La Ballade des Enfoirés avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !