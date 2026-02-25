recherche
"Les nouveaux coins secrets des naturistes" dévoilés sur CSTAR vendredi 27 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026 183
Vendredi 27 février 2026 à 21:20, CSTAR rediffusera "Les nouveaux coins secrets des naturistes", un document réalisé par Pierre Berreta et Chloé Duval.

Chaque été, deux millions de Français profitent du soleil intégralement nus. La France est même la première destination naturiste au monde.

Débutants ou pratiquants de longue date, c'est une véritable philosophie de vie pour certains, et tous cherchent la tranquillité absolue, à l'abri des regards indiscrets.

Les adeptes d'escapades, dans le plus simple appareil, font découvrir les endroits où ils passent leurs vacances.

De nombreux sites et une centaine de plages sont proposés dans l'Hexagone.

Enquête sur les nouvelles destinations secrètes des naturistes à découvrir sur C8 vendredi 14 juin 2024 à 21:10.

Dernière modification le mercredi, 25 février 2026 12:05
Publié dans Documentaires, Vendredi
