"Indochine, une révolution musicale" racontée sur France 4 lundi 2 mars 2026

À revoir sur France 4 lundi 2 mars 2026 à 21:00, "Indochine, une révolution musicale", un document qui retrace l'histoire du premier groupe de rock français qui raconte celle de nos vies et de la société depuis quarante ans.

En plus de quarante ans d’existence, Indochine est devenu le premier groupe de rock français.

Depuis ses débuts, un homme incarne cette révolution musicale portée par des tubes intemporels qui racontent nos vies et les bouleversements de la société française comme « L’Aventurier », « 3e sexe » ou encore « J’ai demandé à la lune ». C’est cette histoire exceptionnelle que Nicola Sirkis, l’un des fondateurs du groupe, raconte à travers un concert inédit et des archives rares.

Les succès, les prises de position, la traversée du désert et le grand retour en grâce au début des années 2000 ont marqué trois générations de fans et l’aventure se poursuit encore aujourd’hui comme en témoignent Christine and the Queens, Helena Noguerra, Bénabar, Mickaël Furnon de Mickey 3D et le styliste Olivier Rousteing.