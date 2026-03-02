recherche
"Incroyables mariages gitans" : Concours de Miss, strass et pèlerinage, mercredi 4 mars 2026 sur TFX

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 mars 2026 122
"Incroyables mariages gitans" : Concours de Miss, strass et pèlerinage, mercredi 4 mars 2026 sur TFX

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir sur TFX un nouvel épisode de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Concours de Miss, strass et pèlerinage ».

Plongeon au cœur de fêtes gitanes de toutes sortes et pour tous les âges... Un mariage bien sûr, mais aussi une élection de mini-Miss gitanes et même l'incroyable réveillon de Noël de l'influenceuse star de la communauté. La jeune célébrité des réseaux sociaux cumule plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Et cette année pour Noël, elle a organisé une fête entre copines,au cours de laquelle elle a revêtu pas moins de 4 tenues !

Vous assisterez également au mariage de Celena et Dylan. Le jeune couple appartient à la communauté des manouches. Ils se sont pliés au traditionnel "enlèvement" et se sont envolés pour un voyage de noce avant la cérémonie, direction le Maroc. Dès lors, le compte à rebours commence pour les familles qui n'ont eu que 15 jours pour tout organiser. Et malgré ces délais très courts, vous verrez que la cérémonie sera grandiose. Avec un sens de la fête particulièrement prononcé ! Alors pour leur union dans le sud de la France, hors de question de passer inaperçus. Concert de klaxons, défilé des invités en voiture... au point d'attirer l'attention des gendarmes ! Une ambiance électrique !

Vous serez aussi invités au mariage d'Angela et Kinaï. À 18 et 19 ans, ils célèbrent leur union dans la plus pure tradition espagnole. Dans cette communauté, les mariés font la fête et revêtissent pas moins de 3 tenues dans la même soirée !

Chaque année, il y a un rendez-vous sacré chez les gitans : le célèbre pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Une procession religieuse, mais aussi l'occasion pour toute la communauté de se retrouver pour chanter, danser et faire la fête. Cette année, la célèbre chanteuse Negrita a même organisé un concours de mini-Miss gitanes. 

Des mini-miss, aux chanteuses stars en passant par des mariages inoubliables et l'incroyable réveillon de Noël de Carla.

Publié dans Documentaires, Mercredi
Suivez nous...