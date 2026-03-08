"Samuel Paty, le temps de la justice" immersion au cœur du procès de première instance sur France 5 mardi 10 mars 2026

À voir sur France 5 mardi 10 mars 2026 à 21:05, "Samuel Paty, le temps de la justice", un film qui éclaire le débat public et offre des clés de compréhension sur les enjeux de la justice d’aujourd’hui.

Alors que le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty vient de se terminer, France Télévisions propose mardi 10 mars 2026, sur France 5 et sur france.tv, le documentaire inédit "Samuel Paty, le temps de la justice".

Réalisé par Christine Tournadre, ce film revient minutieusement sur le premier procès qui s’est tenu devant la cour d’assises de Paris. Il éclaire un temps judiciaire crucial sur le terrible engrenage qui a conduit à cet assassinat, véritable séisme pour les enseignants, les élèves et, plus largement, notre société et notre République.

Après avoir filmé le travail de reconstruction de la communauté éducative dans « Le Collège de Monsieur Paty », Christine Tournadre poursuit son travail de mémoire avec un nouveau documentaire, « Samuel Paty, le temps de la justice ».

Ce film nous emmène au cœur du procès de première instance de l’assassinat du professeur, qui s’est déroulé à l’automne 2024, au Palais de justice de Paris.

En se concentrant sur les deux accusés ayant lancé la campagne de haine en ligne, le récit interroge la responsabilité pénale de propos diffusés sur internet lorsqu’ils contribuent à un engrenage menant à un attentat terroriste.

D'une grande clarté pédagogique, ce documentaire se révèle être un film indispensable pour éclairer le débat public et offrir des clés de compréhension sur les enjeux de la justice d’aujourd’hui.