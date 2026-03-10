recherche
"Voyages au centre de la Terre, dans les pas de Jules Verne" à revoir sur France 5 jeudi 12 mars 2026 (vidéo)

Publié mardi 10 mars 2026
"Voyages au centre de la Terre, dans les pas de Jules Verne" à revoir sur France 5 jeudi 12 mars 2026 (vidéo)

Au sommaire de "Science grand format" jeudi 12 mars 2026  à 21:05 sur France 5, la rediffusion de "Voyages au centre de la Terre - Dans les pas de Jules Verne", un document écrit et réalisé par Véronique Préault.

150 ans après le célèbre livre de Jules Verne Voyage au centre de la Terre, la science a-t-elle réussi à faire ce périple dans les profondeurs de notre planète ?

En se rendant sur les lieux choisis par l’écrivain français pour raconter le plus célèbre de tous ses « voyages extraordinaires », le film redonne vie aux décors des gravures du livre. Il révèle que Jules Verne, au-delà de ses intuitions géniales, a inspiré des dizaines de scientifiques dans le monde entier. Depuis, ils n’ont cessé de chercher à percer les secrets des entrailles terrestres.

Tout commence en Islande, où la géologue française Violaine Sautter part à l’assaut du volcan Sneffels, la porte d’entrée choisie par l’écrivain français pour pénétrer dans le globe terrestre, où il observe les briques de base de notre globe, les minéraux, qu’il décrit mieux que quiconque. Mais ce qu’il ne savait pas et que la science a révélé depuis, c’est que l’un d’entre eux, le diamant, contient des échantillons du manteau terrestre, situé à plus de 3 000 kilomètres sous nos pieds.

Au sultanat d’Oman, un autre géologue français, Benoît Ildefonse, décèle dans les paysages des indices pour mieux comprendre le fonctionnement du manteau terrestre, que les scientifiques d’aujourd’hui cherchent à mieux comprendre… Ainsi, ils ont découvert une vie souterraine insoupçonnée et même de l’eau, sous une forme particulière… des pans de la recherche contemporaine qui font écho de manière troublante aux scènes mythiques du récit imaginaire de Jules Verne.

L’héritage culturel et scientifique que nous a laissé l’écrivain s’en trouve renforcé, alors que les progrès technologiques offrent aux géologues, aux biochimistes, aux sismologues, des moyens nouveaux pour continuer le voyage de Jules Verne, et mieux comprendre la dynamique de la Terre.

Liste des intervenants :

  • Violaine Sautter, géologue, MNHN, directrice de recherche au CNRS
  • Thorvaldur Thordarson, volcanologue, Université d’Islande
  • Benoit Ildefonse, géologue, Université de Montpellier, CNRS
  • Mathilde Cannat, géochimiste, Institut de physique du Globe de Paris, CNRS
  • Kaï-Uwe Hinrichs, géochimiste, Université de Brême
  • Denis Andrault, géophysicien, CNRS
  • Nathalie Bolfan-Casanova, géochimiste, directrice de recherche CNRS, Université Clermont Auvergne
  • Hélène Bureau, minéralogiste, directrice de recherche CNRS, MNHN
  • Bénédicte Menez, géomicrobiologiste, Institut de physique du Globe de Paris
  • Emmanuelle Gérard, géomicrobiologiste, Institut de physique du Globe de Paris
  • Jean-Paul Montagner, sismologue
  • Mohamed Mezouar, physicien
  • Giuseppe Salerno, volcanologue
  • Stéphane Gaffet, directeur du Laboratoire souterrain à Bas Bruit.
Suivez nous...