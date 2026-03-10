"Sur la route avec Matt Pokora", le 4ème épisode diffusé sur Gulli jeudi 12 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 12 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le quatrième épisode de la série documentaire "Sur la route avec Matt Pokora", un road trip qui ne parle pas de trisomie, mais de la vie !

Pour la première fois en France, six jeunes adultes avec trisomie 21 s’envolent à plus de 5.000 km de chez eux pour vivre un voyage extraordinaire, à travers le Québec.

Pour certains, c’est la première fois qu’ils s’éloignent de leur cadre familial. Pour d’autres, une première expérience à l’étranger.

En compagnie de Matt Pokora, ils vont vivre un dépaysement total, se dépasser et offrir à tous une grande leçon de vie, de tolérance et de courage. Cette aventure extraordinaire changera à jamais le parcours de tous ses participants... et le regard sur la trisomie 21.

“Sur la route” n’est pas une série documentaire sur le handicap, mais une aventure humaine. Une aventure portée par Matt Pokora et six jeunes adultes sensibles et audacieux, qui créent des liens, prennent confiance et révèlent qui ils sont. Cette nuance change tout.

L’itinéraire : à la découverte du Québec

Chaque étape est l’occasion de nouvelles expériences, de défis et de moments de partage qui permettront à chacun de se révéler pleinement.

Les images sont soignées pour offrir de véritables “cartes postales” du Québec, avec une attention particulière portée aux paysages et à la lumière.

Changer le regard sur la trisomie 21

Dans le monde, environ 10 millions de personnes vivent avec la trisomie 21, dont plus de 50 000 en France, soit environ 500 naissances chaque année sur notre territoire. Pourtant, elles restent encore trop souvent invisibilisées dans notre société.

“Sur la route” accompagne un élan sociétal important en portant un regard chaleureux, lumineux et profondément humain sur la différence.

Résumé des épisodes

21:05 • Épisode 4

Dans ce quatrième épisode, Matt est arrivé à un stade de l’aventure où il ne voit plus du tout le handicap : seulement des personnalités.

Mais le monde extérieur, lui, le rappelle brutalement. Certaines expériences confrontent le groupe à la manière dont la société continue de les percevoir. Les participants en parlent avec lucidité, parfois avec douleur.

Matt réalise alors que la différence ne vient pas d’eux, mais du regard que les autres posent sur eux. Un basculement décisif s’opère dans sa compréhension de la trisomie.

Extrait vidéo

"Le bonheur il est là"

Cyril se confie à Matt Pokora dans un moment pleins d'émotions

Matt Pokora charge Théo et Marin de lui trouver du tire d'érable