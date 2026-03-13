"Des trains pas comme les autres" : le meilleur de la saison 15 à voir sur France 5 dimanche 15 mars 2026

Dimanche 15 mars 2026 à 20:55 sur France 5, Philippe Gougler nous fera revivre les plus beaux moments, les plus belles rencontres de ses derniers voyages.

Dans cet épisode exceptionnel, Philippe Gougler nous embarque pour un best of vibrant des plus beaux moments de la dernière saison. Des Andes aux Philippines, des grandes gares américaines aux confins africains, les trains du monde entier deviennent le fil rouge d’un tour du globe spectaculaire.

L’aventure commence au Chili, à 4 000 mètres d’altitude, dans une petite gare perdue près du lac Titicaca. Sur le quai, Philippe rencontre Charlyne, passionnée des pierres de la carrière de Comanche. Le périple débute avec elle, à bord d’un étonnant bus-train. Toujours dans les Andes, mais côté bolivien, il partage le quotidien d’une bergère de lamas aux méthodes très singulières…

Cap ensuite sur l’Europe : en Hongrie, notre inépuisable voyageur part à la rencontre d’une sonneuse de cloches, gardienne d’un savoir-faire ancestral, puis à Bruxelles où il embarque sur un train vraiment pas comme les autres…

C’est à Chicago, sous la majestueuse verrière de Union Station, que le voyage reprend pour le conduire à la frontière canadienne pour une surprenante pêche sous la glace.

En Asie, à Legazpi aux Philippines, Philippe suit des enseignants qui déplacent leur école de village en village… sur les rails.

De Yellowstone, nature sublime et imprévisible, aux eaux mozambicaines peuplées de crocodiles, en passant par la rencontre inattendue d’un pangolin, cet épisode spécial célèbre la diversité du monde, ses paysages à couper le souffle, ses traditions vivantes et ses expériences insolites. Un concentré d’émotions, d’humanité et d’évasion.

À la suite de ce document inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres en Australie du Sud".