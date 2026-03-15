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"Inside Burger King : dans les coulisses d'un géant de la restauration rapide" sur RMC Story mardi 17 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 115
"Inside Burger King : dans les coulisses d'un géant de la restauration rapide" sur RMC Story mardi 17 mars 2026 (vidéo)

Mardi 17 mars 2026 à 21:10, RMC Story diffusera "Inside Burger King : dans les coulisses d'un géant de la restauration rapide", un documentaire inédit réalisé par Lionel Baillon.

En quelques années, Burger King est redevenu un acteur majeur du fast-food en France. Disparue pendant longtemps, l'enseigne américaine née à Miami en 1954 a signé un retour remarqué en 2012. Depuis, son développement ne cesse d'accélérer.

Aujourd'hui, plus de 500.000 clients sont servis chaque jour dans l'Hexagone. En 2024, la marque a franchi le cap des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans les cuisines, pendant le coup de feu, les équipes enchaînent les commandes à un rythme soutenu. En parallèle, de nouvelles recettes se préparent en laboratoire, tandis que producteurs et fournisseurs, du Loiret à l'Auvergne, contribuent à alimenter la machine.

Campagnes publicitaires audacieuses, ton décalé, innovations technologiques, investissements ambitieux : la stratégie est claire et assumée. Franchisés et salariés évoquent les coulisses d'un réseau en pleine expansion.

Avec plus de 600 restaurants et près de 50 nouvelles ouvertures chaque année, l'enseigne poursuit sa conquête du territoire.

Une immersion dans les rouages d'un succès devenu incontournable.

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