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"Le Louvre : les 10 secrets du plus grand musée du monde" sur RMC Découverte vendredi 20 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 81
"Le Louvre : les 10 secrets du plus grand musée du monde" sur RMC Découverte vendredi 20 mars 2026

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Le Louvre : les 10 secrets du plus grand musée du monde" un documentaire inédit réalisé par Michael O'Connor

Au cœur de Paris se dresse un monument français de renommée mondiale. Fierté nationale, forteresse médiévale, résidence royale puis temple de l'art, le palais du Louvre s'impose comme une pièce maîtresse de l'histoire et du pouvoir en France. Derrière sa majesté, c'est aussi un symbole politique, façonné par les siècles et les ambitions des dirigeants.

Héritier de bouleversements majeurs et de plusieurs siècles de création artistique, le Louvre abrite aujourd'hui certaines des œuvres les plus célèbres au monde. Ses galeries interminables et ses salles monumentales racontent, à elles seules, une histoire de France foisonnante, parfois méconnue, toujours passionnante.

Saviez-vous que le directeur adjoint du musée a réussi à déjouer les plans nazis en orchestrant l'évacuation spectaculaire des chefs-d'œuvre aux quatre coins du pays ? Que la célèbre pyramide voulue par François Mitterrand s'inscrit en réalité dans un ensemble de six pyramides ? Et qu'il faudrait plus de 166 jours, 24 heures sur 24, pour admirer toutes les œuvres, à raison de 30 secondes par pièce ?

Entre polémiques, braquages retentissants et épisodes de guerre, le Louvre n'a jamais cessé d'être au cœur des tempêtes de l'Histoire.

Images d'archives et reconstitutions 3D spectaculaires lèvent le voile sur les coulisses d'un lieu unique, où se cachent mille secrets, sous les planchers comme derrière les murs.

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