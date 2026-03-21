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"Affaire Epstein : perversion en haute sphère" à revoir sur T18 lundi 23 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 189
"Affaire Epstein : perversion en haute sphère" à revoir sur T18 lundi 23 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 à 21:00, T18 rediffusera le documentaire "Affaire Epstein : perversion en haute sphère" réalisé en 2021 par Vincent Martin.

Ce documentaire retrace l'affaire Epstein, le financier américain accusé de trafic sexuel de mineures à la révélation d'un vaste réseau international. Entre procès, morts en détention et condamnations de ses proches, l'enquête met en lumière un scandale mondial mêlant pouvoir, argent et exploitation sexuelle.

Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort, pendu dans la cellule de prison où il était détenu en attente de son procès.

Cet ancien professeur de mathématiques reconverti dans la finance était accusé d'avoir constitué un réseau criminel et prostitué de nombreuses jeunes filles mineures. Sa principale complice, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée en juillet 2020 par le FBI, après un an de cavale. Quels étaient leurs véritables liens ? Comment ont-ils pu attirer et prostituer des adolescentes ?

Retour sur cette affaire qui a mis en lumière un scandale mondial mêlant pouvoir, argent et exploitation sexuelle.

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