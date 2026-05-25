"Vos objets valent de l'or" avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 27 mai 2026

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, Adeline Toniutti présentera sur NOVO19 les deux premiers numéros de "Vos objets valent de l'or", une émission inédite qui mêle nostalgie, histoire des objets, expertise financière et émotions familiales, où un simple objet oublié peut se transformer en un joli coup de pouce financier.

Une vieille console de jeux, un vélo retrouvé au fond d’un garage, un meuble d’époque… autant d’objets du quotidien, chargés d’histoire, qui peuvent retrouver une seconde vie… et même générer un beau bénéfice !

Aux quatre coins de la France, Adeline Toniutti part chez les Français, à la découverte de trésors inattendus. Qu’ils proviennent d’un héritage familial ou d’un carton oublié au grenier, chaque objet peut se révéler être une véritable pépite ! Accompagnée d’un commissaire priseur de la région, Adeline passe au crible chaque pièce de la maison.

Les objets sont expertisés et estimés avant de révéler tout leur potentiel lors d’une vente aux enchères riche en surprises. À la clé, une belle plus value qui permettra aux familles de réaliser leurs rêves : un voyage, un mariage, des travaux ou un déménagement.

Derrière chaque objet se cache une opportunité qui peut changer une vie !

21:10 Épisode 1 Plourhan : la récup sans limites !

Dominique, 62 ans, grand-mère comblée de sept petits-enfants, vit en Bretagne avec son mari Laurent. Originaire de Belgique, elle est tombée amoureuse de la région il y a des années et s’y sent désormais chez elle.

Ancienne brocanteuse, passionnée de création et de récup’, Dominique a accumulé de nombreux objets au fil du temps. À ses côtés, sa fille Mélissa suit ses traces et partage le même amour de la brocante. Ensemble, elles ouvrent les portes de leur maison remplie de trésors à Adeline, accompagnée de Pierre‑Guillaume Klein, commissaire‑priseur de la région, venus leur venir en aide pour tirer un maximum de profit de ces objets. Car si aujourd’hui Dominique souhaite faire de la place, c’est pour une belle raison : partir à Montréal fêter les 50 ans de son petit frère.

22:05 Épisode 2 Troyes : le gîte aux mille trésors

Bienvenue dans le très beau gîte de Laure et Rémi, à Verrières, à quelques kilomètres de Troyes dans l’Aube ! Ces deux passionnés de restauration et de brocante ont ouvert ce lieu au public il y a deux ans… Et aujourd’hui, ils souhaitent faire un peu de tri dans les objets qu’ils ont accumulé. Le but : en acheter de nouveaux pour renouveler leur déco et satisfaire leur clientèle toujours plus exigeante !

Entre le jacuzzi et la salle de jeux, Adeline et le commissaire-priseur Léonard Pomez risquent d’avoir du mal à rester concentrés dans cet environnement dédié à la détente ! Le couple ayant accumulé une grande quantité d’objets, la quête de pièces à vendre s’annonce particulièrement fructueuse. Il vaut mieux, puisque Laure et Rémi espèrent dépasser les 10 000 euros lors de la vente aux enchères.

Entre des poutres champenoises vieilles de plus de 500 ans, une montre Rolex et des tableaux signés d’un artiste local, Léonard Pomez, en compagnie d’Adeline, pourrait bien faire grimper les enchères et permettre à Rémi et Laure d’atteindre leur objectif !