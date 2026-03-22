"Des dents blanches au rire jaune" sur France 5 mardi 24 mars 2026

Mardi 24 mars 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Des dents blanches au rire jaune !", une enquête inédite sur une industrie lucrative, où la santé des consommateurs n’est pas une priorité.

79 % des Français rêvent d’afficher des dents plus blanches. Un atout dans une société de l’image où un sourire éclatant s’impose comme un symbole de jeunesse et de réussite. Le marché du blanchiment dentaire explose.

Des dentifrices « blancheur » vendus en supermarchés aux kits en vente libre, en passant par les offres clandestines d’instituts de beauté, les options ne manquent pas et promettent des dents éclatantes.

Mais à quel prix pour la santé ? Composés de peroxyde d’hydrogène ou d’autres agents chimiques, parfois à des concentrations interdites en France, ces produits ne sont pas sans risques. Sensibilité accrue, brûlures des gencives, affaiblissement de l’émail et même dent nécrosée… le revers du sourire parfait peut être lourd de conséquences.