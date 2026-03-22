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"Inside Ikea : dans les coulisses du géant suédois" mardi 24 mars 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 155
"Inside Ikea : dans les coulisses du géant suédois" mardi 24 mars 2026 sur RMC Story

Mardi 24 mars 2026 à 21:10, RMC Story diffusera "Inside Ikea : dans les coulisses du géant suédois" un documentaire inédit réalisé par Léonie Jouet.

Dans l’ameublement, Ikea s’est imposé comme un repère du quotidien. Avec 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 160.000 collaborateurs, le groupe suédois équipe des millions de foyers à travers le monde. En France, son troisième marché, l’enseigne attire chaque année des millions de visiteurs.

Derrière le parcours fléché et les meubles en kit se cache une mécanique parfaitement rodée. Mise en scène des pièces, restaurant au cœur du magasin, entrepôt attenant : tout est pensé pour guider, inspirer et simplifier l’achat.

À Nantes, l’un des sites les plus fréquentés du pays, les équipes coordonnent chaque jour livraisons, commandes en ligne, réassort des rayons et service de milliers de repas.

Logistique, vente, restauration, seconde vie des produits : découvrez comment fonctionne, au quotidien, un géant devenu incontournable.

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