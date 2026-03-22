"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 24 mars 2026 sur RMC Découverte

Mardi 24 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 7ème épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x07 • Carambolages en série

Un accident grave sur l’autoroute va mettre les nerfs des dépanneurs à rude épreuve. Et leur sensibilité aussi. Spectacle tragique, embouteillage monstre.

Malgré le sang et la tôle froissée, ils doivent mettre leurs émotions de côté pour sortir les carcasses de la voie et rétablir le trafic, sans perdre une minute. D’autant que ce jour-là, dans la région, les carambolages s’enchainent.