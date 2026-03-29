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"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 31 mars 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 29 mars 2026 146
"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 31 mars 2026 sur RMC Découverte

Mardi 31 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 8ème épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x08  Péril en eaux troubles

Pour les dépanneurs de l’autoroute, aucun défi n’est insurmontable. Qu’il s’agisse de relever un poids-lourd de plus de 40 tonnes ou de plonger dans les eaux troubles d’un lac pour extraire une voiture. Les gendarmes sont sur place en combinaison de plongée. Y aurait-il un cadavre dans le coffre du véhicule ?

Et pour sortir un semi-remorque de l’autoroute, rempli de déchets sans commettre un désastre écologique, les rotators sont de sortie. Rien ne leur résiste !

Dernière modification le dimanche, 29 mars 2026 15:26
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