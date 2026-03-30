"Finistère, ces Bretons du bout du monde" sur France 3 mercredi 1er avril 2026

Mercredi 1er avril 2026 à 21:10 sur France 3, Laurent Romejko proposera une immersion au cœur de l'identité du Finistère. Plus qu'un simple carnet de voyage, il explore comment la géographie, le climat et la culture s'entremêlent pour forger le caractère unique de ce département à la pointe de la Bretagne.

Certaines régions françaises ont un caractère très fort qui les distingue des autres territoires. Cela est dû à leur culture, à leur géographie ainsi qu’à leur climat. Mais il y a aussi un élément déterminant : l’existence d’une langue, qui incarne à elle seule toute l’histoire d’un peuple. Le Finistère rassemble en lui tous ces éléments.

Depuis des décennies, Laurent Romejko voit défiler sur ses cartes météo, nuages, tempêtes et dépressions qui entrent par ce département le plus à l'ouest de la France métropolitaine. Comment résister alors à l’appel du grand large ? Ce grand connaisseur du climat nous décrypte la météo si particulière de cette région qui a façonné son identité. Laurent Romejko mène une quête nourrie d’images d’archives pour saisir ce qui était hier, de très forts témoignages au présent mais il va aussi mettre en lumière les perspectives du Finistère de demain.

Le documentaire visite l’un des endroits les plus beaux et les plus mystiques du Finistère : les monts d’Arrée. L’identité de cette terre a aussi été forgée par l’Océan, omniprésent le long des 2 200 km de côte du département et par tous les pêcheurs qui vivent grâce à lui.

Au cœur de l’âme finistérienne, il y a cette langue qui anime toute la culture locale : le breton. Une langue régionale, autrefois apprise à l'ecole, mais souvent rejetée, et qui a failli disparaître.

Un autre talent du Finistère est de savoir attirer des gens qui viennent de loin et qui tombent amoureux de l’esprit local.

Au terme de ce voyage très documenté et poétique, Laurent Romejko découvre des Finistériens forts d’une identité puissante construite dans l’adversité et prêts à relever les défis qui s’annoncent.