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"Delphes, nombril du monde", immersion au cœur du plus célèbre sanctuaire de la Grèce antique jeudi 2 avril 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 95
"Delphes, nombril du monde", immersion au cœur du plus célèbre sanctuaire de la Grèce antique jeudi 2 avril 2026 sur France 5

Jeudi 2 avril 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera une immersion archéologique et technologique au cœur du plus célèbre sanctuaire de la Grèce antique.

Il était une fois le centre du monde. Une cité si célèbre et si puissante que le monde semblait tourner autour d’elle. Entre le VIIIe siècle avant et le IVe siècle après notre ère, Delphes était l’un des fleurons de l’Antiquité.

Ce sanctuaire mythique devait sa notoriété à son dieu, Apollon, mais surtout à son oracle, la célèbre pythie, une jeune femme aux pouvoirs extraordinaires que les habitants de toute la Grèce antique venaient interroger. La pythie entendait, disait-on, la réponse du dieu et la transmettait aux fidèles. L’existence de cet oracle a donné lieu, dès le VIIIe siècle avant notre ère, à un pèlerinage drainant des visiteurs venus de tout le monde grec, qui s’étendait à son apogée de l’Asie mineure jusqu’à l’Afghanistan, en passant par le pourtour méditerranéen et le Proche-Orient.

Oublié pendant près de 1 500 ans, le sanctuaire de Delphes a été redécouvert par des archéologues français au début du XXe siècle. Depuis maintenant 130 ans, l’École française d’Athènes fouille régulièrement cette cité qui était ornée, selon les textes antiques, de temples et de statues d’une infinie beauté. Une campagne de grande ampleur a débuté l’été dernier et a livré de nouvelles informations aux chercheurs. Grâce au travail des archéologues, des architectes, des géologues sur le terrain et d’un spécialiste de la restitution graphique de monuments disparus, nous proposons de restituer Delphes pour la toute première fois en 3D.

Avec cette modélisation, les scientifiques vont pouvoir approfondir nos connaissances sur les nombreuses questions qui restent en suspens à propos de Delphes : comment se déroulaient les grands pèlerinages qui s'y tenaient ? Et les consultations de la pythie ? Quels étaient ces Jeux, contemporains des jeux Olympiques, organisés à l’intérieur même du sanctuaire ? Et quels secrets renferme l’Aurige, la statue la plus précieuse du monde grec, que les scientifiques vont pouvoir étudier dans les moindres détails grâce à des technologies de pointe ?

En un mot : pourquoi Delphes était-elle le nombril du monde ?

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