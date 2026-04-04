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"Suffren : les 10 secrets du sous-marin français du futur" sur RMC Découverte lundi 6 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 442
"Suffren : les 10 secrets du sous-marin français du futur" sur RMC Découverte lundi 6 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Suffren : les 10 secrets du sous-marin français du futur", un documentaire inédit qui explore les coulisses du nouveau fleuron de la Marine nationale française. Il met en lumière le passage à une nouvelle ère technologique pour les Sous-marins Nucléaires d'Attaque (SNA).

Fleuron de la Marine française, le sous-marin nucléaire d'attaque de classe Suffren incarne une nouvelle génération de puissance sous-marine. Long de près de 100 mètres, plus discret, plus rapide et plus polyvalent que ses prédécesseurs, ce géant d'acier est conçu pour mener les missions les plus sensibles, au coeur des zones les plus stratégiques.

À bord, à plus de 300 mètres sous la surface, découvrez des technologies parmi les plus avancées et les plus secrètes au monde. Sonars capables de capter le moindre bruit à des kilomètres, systèmes de combat entièrement numérisés, propulsion ultra-silencieuse : tout est pensé pour détecter, analyser et neutraliser une menace en quelques secondes, sans jamais être repéré.

Avec seulement 65 marins à bord, le Suffren repousse les limites de l'autonomie. Espaces de vie optimisés, éclairage recréant un cycle jour-nuit, experts acoustiques d'élite traquant chaque signature sonore : chaque détail est conçu pour durer en immersion et conserver un avantage décisif.

Grâce à des images exclusives, des archives rares et des reconstitutions 3D, ce documentaire dévoile les innovations, les choix technologiques et les secrets qui redéfinissent aujourd'hui la guerre sous-marine.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 14:15
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