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"Grands Reportages" : Les secrets des clubs de vacances, samedi 23 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 228
"Grands Reportages" : Les secrets des clubs de vacances, samedi 23 mai 2026 sur TF1

Samedi 23 mai 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Les secrets des clubs de vacances », un document réalisé par Alban Patural et Romaine Lolom.

C’est la formule préférée des Français pour leurs vacances : un séjour en club all-inclusive. Pas de courses ni de ménage, un seul impératif : profiter !

Un succès tel qu'aujourd'hui, les géants du secteur ne sont plus les seuls à occuper le marché. Certains campings familiaux font eux aussi le choix de passer en mode club, investissent dans des attractions ou recrutent des animateurs pour attirer toujours plus de vacanciers.

Dans les coulisses des clubs de vacances, l'été s'annonce mouvementé !

Sur l'île de Rhodes, en Grèce, le Doreta Beach Club est plébiscité par les touristes de Français, qui représentent 90 % de la clientèle. Ici, tous les animateurs sont eux aussi français, et ils travaillent 50 heures par semaine sous la direction d'Arturo, le chef de l'animation. Le rythme est intense et entre les animations, la cuisine et la logistique, les défis pour maintenir le standing et la réputation du club sont permanents.

Côté touristes, Maxence, Estelle et leurs deux enfants sont venus de Douai pour profiter un maximum de la formule all-inclusive, une formule dont ils sont fans. Au programme, farniente, pétanque et bons petits plats au restaurant de l'hôtel... Sans se douter de la frénésie qui règne en coulisses !

En Vendée, c'est l'été de tous les défis pour Line et Pierre, les propriétaires du camping familial de la Chausselière. Ils ont investi plus de 500 000 euros dans 2 toboggans aquatiques et recruté des animateurs pour proposer des activités aux vacanciers. Line et Pierre comptent aussi sur leur fils Lubin, qui a créé une mini-ferme avec des alpagas, des chèvres et des cochons d'Inde, pour occuper les enfants des résidents !

Venus de Belgique, Éric et sa famille sont des habitués du camping : une cinquantaine de séjours en 10 ans ! Au fil du temps, ils s'y sont faits une bande d'une quinzaine de copains, et avec eux, l'ambiance reste rarement calme... Cette année, le groupe va découvrir les toboggans flambants neufs et profiter des nouvelles activités : tir à la corde, taureau mécanique et soirée paella jusqu'au bout de la nuit !

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 10:27
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