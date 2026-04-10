"Le mystère d'Oak Island" samedi 11 avril 2026 sur RMC Découverte

Samedi 11 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x11 • Le blob



Les archéologues travaillent d'arrache-pied du côté du lot cinq. Ils semblent sur le point de déterrer une trouvaille importante.

Pendant ce temps, les scientifiques auraient finalement identifié la zone précise où se trouverait l'or.

Épisode 10x12 • Au top !

L'équipe découvre des preuves suggérant que les mystérieuses fondations récemment découvertes ont été délibérément dissimulées. Les efforts se concentrent désormais sur l'or du Money Pit.