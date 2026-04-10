recherche
Documentaires

"Le mystère d'Oak Island" samedi 11 avril 2026 sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 131
"Le mystère d'Oak Island" samedi 11 avril 2026 sur RMC Découverte

Samedi 11 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x11 Le blob

Les archéologues travaillent d'arrache-pied du côté du lot cinq. Ils semblent sur le point de déterrer une trouvaille importante.

Pendant ce temps, les scientifiques auraient finalement identifié la zone précise où se trouverait l'or.

Épisode 10x12 Au top !

L'équipe découvre des preuves suggérant que les mystérieuses fondations récemment découvertes ont été délibérément dissimulées. Les efforts se concentrent désormais sur l'or du Money Pit.

Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 09:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Adieu monsieur Haffmann&quot; rediffusé sur France 2 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

"Adieu monsieur Haffmann" rediffusé sur France 2 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

10 avril 2026 - 09:59

Sur le même thème...

&quot;Télématin&quot; vendredi 10 avril 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" vendredi 10 avril 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

09 avril 2026 - 21:12

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5…

09 avril 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...