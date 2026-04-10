"Les empires contre-attaquent", un document de Jean-François Colosimo diffusé sur France 5 dimanche 12 avril 2026

Dimanche 12 avril 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Aurélie Casse vous proposera de découvrir le documentaire « Les empires contre-attaquent » de Jean-François Colosimo, réalisé par Nicolas Glimois.

Nous ne l’avons pas vu venir. Les empires sont de retour. De Vladimir Poutine en Russie à Xi Jinping en Chine, de Recep Tayyip Erdogan en Turquie à Ali Khamenei et ses successeurs en Iran, et Narendra Modi en Inde, tous contestent l'ordre occidental. Le monde se fragmente et bascule à nouveau dans la confrontation, avec aussi une Amérique redevenue impériale.

Moscou, Téhéran, Ankara, Pékin, Delhi mais aussi Washington… De toutes parts, les empires sont de retour et se liguent contre la vielle Europe. Voici, enfin élucidé en une grande fresque historique, le récit oublié qui explique l’actuel chaos planétaire : comment les vieux Empires d’Orient, fascinés par l’Occident, se sont modernisés, au début du XXe siècle, en courant après le progrès, technique et social. Ils abandonnent leur identité et leurs traditions au profit de l’occidentalisation, de la modernisation et de la laïcité, pour la plupart au moyen d’une révolution totalitaire. Puis, au tournant des années 1980, ils reviennent, progressivement ou brutalement, à l’obscurantisme religieux.

Le film raconte cette histoire complexe et déchiffre, en parallèle, la face obscure de l’Amérique impériale, de sa religion civile et de son imaginaire militariste. Voici pourquoi et comment, contre les droits humains, s’imposent désormais la force et la violence, au nom de la religion.

Frappante, fulgurante, cette fresque historique aux images inédites éclaire les vrais termes des grands défis existentiels auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés, en tant que Français et Européens.