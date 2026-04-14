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"Port-Aventura : la techno des attractions" sur RMC Story jeudi 16 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 146
"Port-Aventura : la techno des attractions" sur RMC Story jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera de revoir le documentaire "Port-Aventura : la techno des attractions" qui s'intéresse à la stratégie de puissance et d'innovation de ce parc qui cherche constamment à repousser les limites de la vitesse pour rester un leader européen.

Dans le monde des parcs d’attractions européens, il en est un à part, qui sent bon le soleil et les vacances, c’est Port-Aventura.

Depuis trente ans, le célèbre parc à thème espagnol, voit passer plus de cinq millions de visiteurs chaque année dont 20% sont français. Ici, la spécialité du parc, c’est l’adrénaline. Sur la cinquantaine d’attractions proposées, dix roller-coasters se disputent les faveurs du public. Les roller-coasters, ce sont ces trains, lancés à vive allure, sur des parcours sinueux et qui enchaînent les figures les plus acrobatiques.

Dans sa recherche constante de sensations fortes, le parc Catalan peut compter, depuis son ouverture, sur un partenaire emblématique du secteur : Intamin. Plus long, plus haut, plus vite, le discret constructeur, basé au Lichtenstein, est pourtant le champion de tous les records. Pour PortAventura, il a imaginé « Red Force », le roller coaster le plus rapide au monde utilisant un système de lancement électromagnétique et capable de passer de 0 à 180 km/h en seulement 5 secondes.

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 14:14
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