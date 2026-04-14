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"Mammouths, dinosaures : peut-on vraiment les faire revenir ?" sur RMC Decouverte jeudi 16 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 122
"Mammouths, dinosaures : peut-on vraiment les faire revenir ?" sur RMC Decouverte jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire « Mammouths, dinosaures : peut-on vraiment les faire revenir ? » réalisé par Blandine Josselin.

Jurassic Park n'était qu'un début. Aujourd'hui, des scientifiques veulent faire renaître des espèces disparues... pour de vrai ! En mai 2025, une annonce fait sensation : la résurrection du "direwolf", un loup géant rendu célèbre par Game of Thrones et éteint depuis plus de 10 000 ans. Un projet fou ? Peut-être. Mais désormais, techniquement, envisageable avec la révolution génétique en cours. Et le prochain sur la liste est le mammouth laineux...

Ce documentaire plonge au cœur d'une discipline émergente, à la fois fascinante et terrifiante : la désextinction. Il en explore les différentes voies, des secrets de l'ambre, capable de préserver les traces du vivant pendant des millions d'années aux gènes ancestraux des dinosaures qu'on parvient aujourd'hui à réactiver, des tentatives de clonage à partir de mammouths momifiés dans la glace jusqu'à l'élaboration d'utérus artificiels capable, un jour peut-être, de remplacer le ventre maternel.

Avec à chaque fois cette question : jusqu'où peut-on vraiment aller ? Et pour quoi faire ? Entre promesses scientifiques, espoirs écologiques et dérives éthiques, l'enjeu dépasse largement le retour du mammouth. C'est notre rapport à la vie elle-même qui est en train de basculer.

Ce succès ouvre la voie à des ambitions encore plus grandes. Si faire revivre le mammouth devient possible, pourquoi pas d'autres espèces disparues comme le dodo, ou le tigre de Tasmanie ? Et au-delà de la résurrection, ces avancées pourraient-elles permettre de prévenir l'extinction d'espèces actuelles ?

Grâce à des animations qui dévoile les nouvelles découvertes scientifiques, et aux témoignages des plus grands experts, partez sur les traces des animaux disparus... qui, peut-être, fouleront bientôt à nouveau notre Terre.
Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 14:22
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