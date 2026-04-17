"Palestine, une histoire" série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 19 avril 2026

Dimanche 19 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Palestine, une histoire", une plongée au cœur du territoire le plus disputé de notre histoire contemporaine, dans une série documentaire inédite en trois épisodes.

De l’Antiquité à la conquête ottomane, en passant par l’occupation britannique, le plan de partage de l’ONU et la création de l’État d’Israël, les guerres israélo-arabes, l’intifada, les accords d’Oslo, la colonisation de la Cisjordanie, et jusqu’au 7 octobre 2023, puis la guerre à Gaza, l’histoire de la Palestine est une bombe internationale à retardement : celle du territoire le plus disputé de notre histoire contemporaine.

Cette série documentaire historique (3 x 60 min) pose une question essentielle et brûlante d’actualité : de quoi la Palestine est-elle le nom ?

Pour la première fois, une série offre un regard du point de vue du territoire palestinien et ainsi donne les clés pour comprendre sa situation historique, géographique et politique à partir d’une somme considérable d’archives inédites, d’interviews d’historiens internationaux, et de personnages ancrés dans la réalité du territoire palestinien.

Supervisée par un conseil scientifique pluriel, la série vise un public large et répondra aussi aux attentes des jeunes adultes. Elle a une vocation pédagogique forte : offrir un récit clair pour que l’histoire de la Palestine cesse d’être l’angle mort de l’histoire du Moyen-Orient.

Résumé des épisodes

Épisode 1 • Une terre et des peuples (1840 à 1947)

La Palestine, espace géographique connu depuis l’Antiquité, n’a jamais été une terre sans peuple. Trois fois sainte, elle est un sanctuaire pour les trois quarts de l’humanité, traversée par une myriade de peuples et d’ethnies qui y ont laissé leurs traces. Une terre riche et foisonnante sur laquelle règnent des grandes familles. Longtemps sous l’égide des Ottomans, la Palestine doit affronter les appétits des Empires russe et austro-hongrois, le colonialisme français et britannique, et le projet sioniste, jusqu’à ce que ce petit territoire finisse par perdre son nom.

Épisode 2 • Un peuple sans terre (1948 à 1987)

La Palestine historique n’est plus — désormais divisée, fracturée. En 1948, l’État d’Israël est créé. Le projet sioniste l’emporte sur l’idée d’une grande nation arabe. 850 000 Palestiniens (sur les 1,2 million qui vivent alors en Palestine) prennent les routes de l’exil, en direction des camps installés dans les pays arabes alentour, créant un désordre régional. Mais la résistance s’organise, incarnée par un homme : Yasser Arafat et son organisation, l’OLP.

Épisode 3 • Une terre en miettes (1988 à 2025)

Après des décennies d’affrontements et de guerres meurtrières, Palestiniens et Israéliens tentent de faire la paix à Oslo en 1993, malgré la forte poussée du Hamas à Gaza. La poignée de main Yasser Arafat-Itzhak Rabin semble ouvrir une nouvelle ère. Mais ce sera de courte durée. À partir des années 2000, dans les deux camps, c’est le temps des faucons, des extrémistes religieux qui préfèrent la guerre à la paix, réduisant la Palestine à un territoire émietté.